ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ: Όλο το «Χ» παίζει Μάρκους Έντουαρντς
ΓΗΠΕΔΟ
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Λογικό μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του Αγγλοκύπριου με την φανέλα της Εθνικής μας
Ο Μάρκους Έντουαρντς έκανε μεμιάς τη διαφορά με την φανέλα της Εθνικής μας ομάδας.
Τα πρώτα παιχνίδια του Αγγλοκύπριου επιθετικού με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι ικανά να διαπιστώσει κανείς πως πρόκειται για έναν εξαιρετικά ποιοτικό ποδοσφαιριστή.
Τα... κατορθώματά του δεν μπορούσαν να μείνουν ασχολίαστα από τους Άγγλους χρήστες στο «Χ» οι οποίοι από το βράδυ της Δευτέρας (5/10) αναφέρονται με κολακευτικά λόγια κυρίως για το γκολ - νίκης κόντρα στους Λετονούς.
Δείτε κάποιες αναρτήσεις:
𝗗𝗘𝗦 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗟𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗨𝗦 𝗘𝗗𝗪𝗔𝗥𝗗𝗦 ! Ayant récemment choisi de représenter Chypre, l’ailier de Burnley a réussi une très bonne fenêtre internationale. Déjà buteur face au Monténégro, il a donné la victoire à son équipe face à la Lettonie en inscrivant un but dans les dernières secondes de la rencontre. 🇨🇾✨— Footballdayy (@Footballdayy10) October 5, 2026
What a start Marcus Edwards has had for Cyprus these Nations League weeks 👏👏🇨🇾🇨🇾 Big shame we did not give him more time at Spurs 😬— Andy Cyriaque (@andycyriaqu) October 5, 2026
@DenisBbosa1 Yesterday i was watching the Cyprus vs Latvia game and Marcus Edwards, A pure Englishman and a boy i have followed since his sporting Lisbon days and in burnley was playing for Cyprus...You either adjust or you get left behind.— Kasule patrick (@Kasulepatrick28) October 6, 2026
Both Zeki Andouni and Marcus Edwards have done really well for their countries this international break. Form that neither have found at Burnley this season. What do we think the reason is? Poor tactics at Burnley? Less desire when in a Burnley shirt? Or something else? 🤔— TurfCast - Burnley FC Fan Channel (@TurfCastPodcast) October 6, 2026
🎯 Another look at Marcus Edwards’ last minute wonder strike for Cyprus last night for those who missed it Some effort 👏🏼 #twitterclarets https://t.co/wlQCobSpVd— TurfCast - Burnley FC Fan Channel (@TurfCastPodcast) October 6, 2026
UK Cypriot Marcus Edwards scores a last gasp winner for Cyprus https://t.co/65NiXxiFSQ— Cypriots Worldwide (@CyprusWorldwide) October 6, 2026
A last-minute winner 🤩 Marcus Edwards scored the decisive goal to secure Cyprus victory 👏 https://t.co/ESpjUJrTQg— Scott MacDonald (@calebp1507) October 6, 2026