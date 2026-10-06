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Ο... Κύπριος Τζέι Τζέι Γκάμπριελ ετοιμάζεται να προκαλέσει χαμό τον Γενάρη!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα νέα δεδομένα του 16χρονου wonderkid ο οποίος ετοιμάζεται να λάβει κυπριακό διαβατήριο

Ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ βρέθηκε στο προσκήνιο της διεθνής ειδησεογραφίας έπειτα από την απόφασή του να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 

Αμέσως, τεράστιοι σύλλογοι που προφανώς παρακολουθούσαν την νεαρό ποδοσφαιριστή, βγήκαν μπροστά εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους. Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης ήταν τα πρώτα δύο ονόματα μεγάλων ομάδων που είδαν το φως της δημοσιότητας. 

Από εκεί και πέρα, η νέα εξέλιξη που αφορά τον Γκάμπριελ αναφέρει πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα πάρει κυπριακό διαβατήριο. Όπως είναι γνωστό, η μητέρα του είναι Ελληνοκύπρια. 

Την είδηση αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Φλοριάν Πλέτενμπεργκ. 

Αυτό γίνεται προκειμένου να έχει το δικαίωμα να υπογράψει σε όποια ομάδα επιθυμεί τον Γενάρη καθώς θα είναι 16 ετών και θα μπορέσει να λάβει επαγγελματικό συμβόλαιο. 

Τώρα, όσον αφορά το ενδεχόμενο να αγωνιστεί με την Εθνική μας ομάδας, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς πως από την στιγμή που είναι διεθνείς με τις μικρές εθνικές της Αγγλίας, δεν θα αποτελεί προτεραιτότητα του η Κύπρος. 

Σε ότι έχει να κάνει με την πιθανότητα να παραμείνει την Γιουνάιτεντ, αυτό δεν είναι καθόλου πιθανό μιας και το γυαλί, όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ έχει ραγίσει. Να σημειώσουμε πως ο νεαρός απουσίασε κιόλας από την επίσημη φωτογράφηση της ομάδας. 

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