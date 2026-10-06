Ο... Κύπριος Τζέι Τζέι Γκάμπριελ ετοιμάζεται να προκαλέσει χαμό τον Γενάρη!

Ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ βρέθηκε στο προσκήνιο της διεθνής ειδησεογραφίας έπειτα από την απόφασή του να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αμέσως, τεράστιοι σύλλογοι που προφανώς παρακολουθούσαν την νεαρό ποδοσφαιριστή, βγήκαν μπροστά εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους. Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης ήταν τα πρώτα δύο ονόματα μεγάλων ομάδων που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Από εκεί και πέρα, η νέα εξέλιξη που αφορά τον Γκάμπριελ αναφέρει πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα πάρει κυπριακό διαβατήριο. Όπως είναι γνωστό, η μητέρα του είναι Ελληνοκύπρια.

Την είδηση αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Φλοριάν Πλέτενμπεργκ.

🚨🆕 JJ Gabriel, Manchester United’s 15 y/o gem who turns 16 tomorrow, is set to receive a Cypriot passport in the near future, if all goes to plan. A free transfer in January is planned and therefore possible. #MUFC Real Madrid and Barcelona are currently very concrete - both ready to offer the XXL package of salary, bonuses and signing-on fee. FC Bayern are not giving up and have held new talks. PSG are lurking. @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇪 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 5, 2026

Αυτό γίνεται προκειμένου να έχει το δικαίωμα να υπογράψει σε όποια ομάδα επιθυμεί τον Γενάρη καθώς θα είναι 16 ετών και θα μπορέσει να λάβει επαγγελματικό συμβόλαιο.

Τώρα, όσον αφορά το ενδεχόμενο να αγωνιστεί με την Εθνική μας ομάδας, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς πως από την στιγμή που είναι διεθνείς με τις μικρές εθνικές της Αγγλίας, δεν θα αποτελεί προτεραιτότητα του η Κύπρος.

Σε ότι έχει να κάνει με την πιθανότητα να παραμείνει την Γιουνάιτεντ, αυτό δεν είναι καθόλου πιθανό μιας και το γυαλί, όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ έχει ραγίσει. Να σημειώσουμε πως ο νεαρός απουσίασε κιόλας από την επίσημη φωτογράφηση της ομάδας.