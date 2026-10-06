Ο Κορέια θα δώσει άλλη ώθηση

Η Πάφος FC πήγε στη διακοπή με ήττα και μάλιστα στην έδρα της, χάνοντας με 2-0 από την ΑΕΛ.

Στα πρώτα αυτά τέσσερα παιχνίδια, διακρίνεται ένα πρόβλημα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, με τα τέσσερα γκολ να έρχονται σε δύο παιχνίδια. Συγκεκριμένα νίκησε με 3-0 την Καρμιώτισσα και 0-1 την ΑΕΚ και δεν σκόραρε με Ολυμπιακό και ΑΕΛ. Σε αυτά, απουσίασε, πρώτα λόγω τιμωρίας και μετά λόγω τραυματισμού, ο Ζοάο Κορέια. Η επάνοδος του λοιπόν θα δώσει άλλη ώθηση.

Εκτιμάται πως με την επανέναρξη, ο Πορτογάλος ακραίος θα είναι στη διάθεση του Ρικάρντο Σα Πίντο, αφού η διακοπή του έδωσε χρόνο να αποθεραπευτεί. Έχει αποδείξει τι μπορεί να προσφέρει, τόσο δημιουργικά όσο και εκτελεστικά και έρχεται ένα κοπιαστικό πρόγραμμα που όλοι οι παίκτες χρειάζονται, για να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά η ομάδα σε Κύπρο και Ευρώπη.