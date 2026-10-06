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Εθνική Ανδρών: Όλα θα κριθούν το Νοέμβριο...

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο απολογισμός των επτά βαθμών για την Εθνική Ανδρών στους πρώτους τέσσερις αγώνες της Γ' Κατηγορίας του Nations League, διατηρούν την ομάδα μας εντός στόχων.

Αυτή την στιγμή, η Κύπρος έχει 7 βαθμούς και είναι στη δεύτερη θέση του ομίλου, πίσω από το Μαυροβούνιο που έχει δέκα βαθμούς. Η Αρμενία είναι στους 4 βαθμούς και η Λετονία στον 1 βαθμό.

Η Κύπρος θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση αγωνιζόμενη στις 12 Νοεμβρίου εκτός έδρας με την Αρμενία και στις 15 Νοεμβρίου, εντός έδρας με το Μαυροβούνιο.

Το πρόγραμμα των δύο τελευταίων αγωνιστικών:

5η αγωνιστική

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος 

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

αγωνιστική

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία- Αρμενία

Βαθμολογία (βαθμοί, τέρματα):

1. Μαυροβούνιο 10   4 -3 

2. Κύπρος               7    3-2

3. Αρμενία           4   4-5

4. Λετονία           1   2-6

Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη, θα ανέβει στη Β' Κατηγορία. Η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη, θα αγωνιστεί σε play-offs ανόδου με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία σε όμιλο της Β' Κατηγορίας. 

Βάσει των κριτηριών ισοβαθμίας, η Κύπρος χρειάζεται ένα βαθμό στον εκτός έδρας αγώνα με την Αρμενία για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. 

Αν η Εθνική μας πάρει έξι βαθμούς, μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και την 1η θέση, όμως όλα θα εξαρτηθούν από το σκορ του αγώνα με το Μαυροβούνιο. 

Τα κριτήρια ισοβαθμίας βάσει των κανονισμών του Nations League:

α. Περισσότεροι βαθμοί στους αγώνες του ομίλου μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.

β. Καλύτερη διαφορά τερμάτων στους αγώνες του ομίλου μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.

γ. Περισσότερα γκολ στους αγώνες του ομίλου μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.

δ. Εάν μετά τα πιο πάνω, οι ομάδες παραμένουν ισόβαθμες, εφαρμόζονται τα κριτήρια ε) έως ια), με την ακόλουθη σειρά, στις δύο ή περισσότερες ομάδες που εξακολουθούν να είναι ισόβαθμες:

ε. Καλύτερη διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

στ. Περισσότερα γκολ σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

ζ. Περισσότερα εκτός έδρας γκολ σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

η. Περισσότερες νίκες σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

θ. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

ι. Χαμηλότερη συνολική βαθμολογία πειθαρχικών ποινών, βάσει μόνο των κίτρινων και κόκκινων καρτών που έλαβαν οι παίκτες και οι αξιωματούχοι των ομάδων σε όλους τους αγώνες του ομίλου:

  • κόκκινη κάρτα = 3 βαθμοί,
  • κίτρινη κάρτα = 1 βαθμός,
  • αποβολή λόγω δύο κίτρινων καρτών στον ίδιο αγώνα = 3 βαθμοί.

ια. Υψηλότερη θέση στη λίστα πρόσβασης του UEFA Nations League 2026/27.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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