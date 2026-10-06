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Απέρριψε την πρόταση του ΝΒΑ η Ευρωλίγκα-Προχωρά σε αύξηση σε 24 ομάδες

ΓΗΠΕΔΟ

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Αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της EuroLeague στην πρόταση εξαγοράς από το ΝΒΑ. Προχωρά σε αύξηση ομάδων σε 24 η Ευρωλίγκα.

Απορρίφθηκε από το σύνολο των μετόχων της EuroLeague, ανάμεσά τους και τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό, η πρόταση εξαγοράς από το ΝΒΑ.

Η απόφαση λήφθηκε παμψηφεί στη συνεδρίαση που έγινε στο Κόμο, με τη μόνη διαφορά πως άλλες ομάδες ήταν διαλλακτικές για διαπραγμάτευση και άλλες αρνητικές ασυζητητί.

Η πρόταση εξαγοράς του ΝΒΑ κρίθηκε κακή, καθώς πέρα από το τίμημα, που δεν ήταν αυτό που προσδοκούσαν οι μέτοχοι (λέγεται πως δεν ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια), βρήκε τις ομάδες κάθετα αρνητικές στο να πληρώσουν για να γίνουν franchises, αλλά και να παραχωρήσουν τη διοίκηση της λίγκας στο ΝΒΑ.

Μάλιστα υπήρχαν ομάδες που χαρακτήρισαν πολύ επιθετική και απαράδεκτη την πρόταση εξαγοράς, με τον Ολυμπιακό να είναι μεταξύ των ομάδων που τήρησαν σκληρή στάση.

Η Ευρωλίγκα θα προχωρήσει πλέον κανονικά στο σχέδιο αύξηση των ομάδων σε 24 (expansion) από τη σεζόν 2027/28, αλλά και τη μετατροπή των ομάδων σε franchises, με τις ομάδες που θα εξασφαλίσουν μόνιμη θέση (εξαιρούνται οι 13 μέτοχοι) να καλούνται να πληρώσουν ένα συγκεκριμένο τίμημα (έχει ακουστεί για περίπου 70 εκατ. ευρώ).

Θυμίζουμε πως μεταξύ των ομάδων που έχουν εκδηλώσει να γίνουν franchise είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, με τον Δικέφαλο του Βορρά να θεωρείται βέβαιος για την επόμενη μέρα της EuroLeague και τον Άρη πιθανότατα να εισέρχεται σε δεύτερη φάση, καθώς αναμένεται να γίνει αύξηση σε μεγαλύτερο αριθμό ομάδων μελλοντικά.

Όσον αφορά στο ΝΒΑ, δεν είναι απίθανο να επανέλθει με νέα πρόταση και βελτιωμένους όρους, αλλά την ίδια ώρα είναι δεδομένο πως το πρότζεκτ του ΝΒΑ Europe προχωράει κανονικά, με στόχο να βγει στον... αέρα τον Οκτώβριο του 2027. Η ΑΕΚ είναι μεταξύ των ομάδων που έχουν καταθέσει προσφορά για franchise σε αυτή τη διοργάνωση, ενώ προτάσεις έχουν γίνει τόσο από υφιστάμενες ομάδες, όσο και από funds.

UPDATE:

Νεότερες πληροφορίες προσθέτουν ορισμένα στοιχεία σε αυτό το "οχι" στο ΝΒΑ. Σύμφωνα με αυτές από την πλευρά της Euroleague δόθηκε στο ΝΒΑ ένα διάστημα διάρκειας 30 ημερών για να καταθέσει νέα πρόταση, με καλύτερους όρους προς τη λίγκα, εάν το επιθυμεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πρόκειται για μια πρόταση που έρριξε στο τραπέζι η Ρεάλ Μαδρίτης την οποία είχε και ο Παναθηναϊκός όπως και οι Μπάγερν και Φενέρμπαχτσέ.

sport-fm.gr 

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