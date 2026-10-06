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Παναθηναϊκός: Διαθέσιμοι ενόψει Φενέρμπαχτσε οι Ρογκαβόπουλος και Φαλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Παναθηναϊκός Aktor θα έχει δυο επιστροφές στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε (8/10, 21:15), καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα μπορεί να υπολογίζει στους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Μουστάφα Φαλ. Δεν βιάζονται οι «πράσινοι» για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Όπως αποκάλυψαν οι «Άγνωστες Υποθέσεις», ο Γάλλος σέντερ είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του με το «τριφύλλι». Ο Φαλ έχει αφήσει πίσω του τη θλάση που τον ταλαιπώρησε και προπονήθηκε σε κανονικούς ρυθμούς και την Τρίτη (6/10). Έτσι, αναμένεται να βρίσκεται στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού Aktor για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Το ίδιο θα συμβεί και με τον «Ρόγκα», που ξεπέρασε τον μυϊκό σπασμό στη μέση. Ο Έλληνας σουτέρ ακολούθησε το πρόγραμμα του «Ζοτς» και υπολογίζεται ενόψει του αγώνα με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Αντιθέτως, ο Χουάντσο Ερνναγκόμεθ, που είχε έναν μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό, έμεινε για άλλη μια μέρα στα «πιτς» και έκανε ατομικό. Οι «πράσινοι» δεν θέλουν να πάρουν κανένα ρίσκο με τον Ισπανό πάουερ φόργουορντ και δεν θα προχωρήσουν σε βιαστικές κινήσεις.

sdna.gr 

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