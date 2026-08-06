Άλλες απαιτήσεις

Μετά από την περιπέτεια στο πρωτάθλημα της β΄κατηγορίας, η Νέα Σαλαμίνα επιστρέφει στα σαλόνια. Ο Νεόφυτος Λάρκου σε συνεργασία με τον Άνχελ Λόπεθ γνωρίζουν πως οι απαιτήσεις και το επίπεδο στην πρώτη κατηγορία, είναι πολύ διαφορετικά από αυτό της β΄. Γι αυτό και προσπάθειά τους ήταν να στελεχώσουν την ομάδα με ποδοσφαιριστές που έχουν την ποιότητα να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα. Ο πρώτος στόχος της ομάδας της Αμμοχώστου είναι όπως εξασφαλίσει το συντομότερο δυνατό την παραμονή της στη πρώτη κατηγορία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, απομένουν τρεις κινήσεις. Αυτή του κεντρικού επιθετικού, μια ενός κεντρικού αμυντικού και μια ενός επιτελικού μέσου.