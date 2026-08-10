Στην 21η θέση ο Πέτρος Μιχαηλίδης στη σφαιροβολία

Πρωτοεμφανιζόμενος στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή τής σφαιροβολίας, ήταν ο Πέτρος Μιχαηλίδης, ο οποίος αγωνίστηκε το πρωί τής Δευτέρας (10/08/26) στα προκριματικά τού 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών στο Μπέρμιγχαμ. Ο αθλητής τού κορυφαίου αθλητή μας ρίψεων και ρέκορντμαν με 7 συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Απόστολου Παρέλλη, είχε ως καλύτερη βολή του την πρώτη στα 18,78μ. (ακύρωσε τις άλλες δύο), που τον κατέταξε στην 21η θέση από 30 συμμετέχοντες.

Το σημαντικό για τον Μιχαηλίδη είναι πως στάθηκε και πάτησε για πρώτη φορά τη βαλβίδα των κορυφαίων Ευρωπαίων αθλητών και αυτή η εμπειρία μόνο βοηθητική μπορεί να είναι, αφού τα τελευταία χρόνια κάνει σκληρή δουλειά και έχει σημαντικότατη βελτίωση. Τέτοιες εμπειρίες μπορείς να τις αξιοποιήσεις και να ζητάς από τον εαυτό σου να μην απουσιάσει ξανά από Ευρωπαϊκά Πρωτάθλημα.

Στις δηλώσεις του ανέφερε πως δεν είναι ικανοποιημένος για την απόδοσή του και πως θα μπορούσε να τα πήγαινε πολύ καλύτερα, βλέποντας πως και η 12άδα για τον τελικό έκλεισε στα 19,54μ., με τον ίδιο να έχει φετινό κι ατομικό τα 19,49μ.