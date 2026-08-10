Με Τέτει, Λιβάι και Ντέσερς η αποστολή του Παναθηναϊκού για Σόφια
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε την αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.
Με υπεροπλία στους επιθετικούς θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός στη Σόφια για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον 3ο προκριματικό του Conference League. Η προετοιμασία του «τριφυλλιού» ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει την αποστολή, που έχει μέσα τον Τετέι, ο οποίος απουσίασε από το πρώτο παιχνίδι λόγω λοίμωξης, τον Λιβάι που αποκτήθηκε πρόσφατα και τον Ντέσερς που επανέκαμψε μετά τον τραυματισμό του. Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.
Η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.