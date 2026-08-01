Πήραν... γεύση αλλά και μήνυμα

Είναι αρκετά τα νέα πρόσωπα στη Νέα Σαλαμίνα. Και το απόγευμα της Παρασκευής (31/07) έζησαν για πρώτη φορά φέτος τον ερυθρόλευκο παλμό, με τον κόσμο να τους... στέλνει το μήνυμα. Ότι δηλαδή θα είναι δίπλα τους και θέλουν να δουν θέληση και διάθεση, ευελπιστώντας σε ένα χαρούμενο φινάλε τον Μάιο.

Ήταν ένα συναπάντημα που ασφαλώς τόνωσε την αυτοπεποίθηση όλων για να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά με στόχο μία πολύ καλή πορεία, μακριά από περιπέτειες. Η Νέα Σαλαμίνα επέστρεψε ξανά στα σαλόνια και ο κόσμος της διψά από επιτυχίες.

Η αλήθεια είναι πως πέρσι έδειξε αποφασισμένη από την αρχή και πήρε την άνοδο στο πι και φι. Και αθόρυβα και χωρίς... μεγάλα λόγια χτίστηκε ένα ρόστερ που στη Νέα Σαλαμίνα θεωρούν πως θα εκπλήξει. Ο χρόνος θα δείξει...

Χ.Χ