Γκόλντσον: «Οι μύες εξαφανίστηκαν... επιτέλους έχω την οικογένειά μου»

Ανάρτηση σε σχέση με την αποθεραπεία του έκανε ο Κόνορ Γκόλντσον, σε συνέχεια της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε ένεκα του σοβαρού προβλήματος υγείας με το οποίο διεγνώσθη.

Διαβάστε όσα αναφέρει ο αμυντικός του Απόλλωνα:

«Εβδομάδα 1-2. Κοιλιακοί εξαφανίστηκαν, μύες εξαφανίστηκαν, η ουλή επουλώνεται καλά και η ανάρρωση πάει καλύτερα κάθε μέρα. Ευχαριστώ τον πατέρα μου που με πιέζει για το καθημερινό μας περπάτημα. Εξήντα χιλιόμετρα τις τελευταίες οκτώ μέρες για να κρατώ το σώμα σε κίνηση. Και σήμερα τα κατάφερα!

Επιτέλους έχω την οικογένειά μου πίσω μαζί μου μετά από 2 εβδομάδες χωρίς αυτούς, μου έλειψε η πριγκήπισσα που μαθαίνει να μπουσουλάει.

Όντας πίσω σπίτι, μπόρεσα να κάνω λίγο αναστοχασμό, δεν ήταν κακά αυτά τα 17 χρόνια μέχρι στιγμής για ένα παιδί από την ακαδημία της Σρούσμπερι. Κάποια μετάλλια, τρόπαια και μπλούζες στο σπίτι, τα έβγαλα για να τα δείξω στα αγόρια μου.

Τέλος, σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα και την υποστήριξη. Τα έχω δει όλα και δεν μπορώ να πω πόσο πολύ με έχουν βοηθήσει και με έκαναν να περάσω αυτές τις τελευταίες δύο βδομάδες. Πόσοι άλλοι άνθρωποι έστειλαν μηνύματα όντας στην ίδια κατάσταση ή έχοντας άτομο της οικογένειάς τους που πέρασε κάτι παρόμοιο. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που αναρτώ αυτές τις ενημερώσεις.