Ένοχη για παραβάσεις οικονομικών κανόνων της FA η Τσέλσι - Η τιμωρία που της επιβλήθηκε

Η Τσέλσι κρίθηκε ένοχη για παραβάσεις οικονομικών κανόνων της FA!

Όπως ανακοινώθηκε από την αγγλική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στους «μπλε» του Λονδίνου επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο ύψους 12 εκατ. ευρώ, αλλά και με απαγόρευση δήλωσης νέων ποδοσφαιριστών από δυο διαδοχικές μεταγραφικές περιόδους στις λίστες για τις διοργανώσεις που θα συμμετέχει η ομάδα, με αναστολή έως και το καλοκαίρι του 2027.

Ωστόσο, μετά από έφεση που είχαε ασκήσει, η Τσέλσι τελικά γλύτωσε την ποινή αφαίρεσης βαθμών, την οποία είχε εισηγηθεί η ανεξάρτητη επιτροπή που ερευνούσε τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η συγκεκριμένη τιμωρία έχει να κάνει με 74 παραβάσεις, οι οποίες αφορούν οικονομικές παρατυπίες που έγιναν από το 2011 έως και το 2018 και με τεράστια ποσά που δόθηκαν σε μισθούς ατζέντηδων, χωρίς να δηλωθούν ποτέ.

Η ανακοίνωση της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FA):

«Επιβλήθηκε στην Τσέλσι οικονομική κύρωση ύψους 10 εκατ. λιρών και ανασταλτική απαγόρευση μεταγραφής παικτών για δύο μεταγραφικές περιόδους, λόγω παραβάσεων των Κανονισμών της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας [FA] σχετικά με τους ποδοσφαιρικούς ατζέντες, τη συνεργασία με μεσάζοντες και τις επενδύσεις τρίτων σε παίκτες.

Η FA κατηγόρησε την Τσέλσι για 74 παραβάσεις του κανόνα E1.2 της, αφού η τρέχουσα ιδιοκτησία της ανέφερε η ίδια την παράβαση κατά την αγορά του συλλόγου. Η FA συνεχίζει να διερευνά μεμονωμένες παραβάσεις που προκύπτουν από την υπόθεση αυτή.

Η Τσέλσι παραδέχτηκε τις 74 παραβάσεις του Κανόνα E1.2 της FA πριν από την ακρόαση και μια ανεξάρτητη Ρυθμιστική Επιτροπή επέβαλε αφαίρεση έξι βαθμών, η οποία επρόκειτο να ανασταλεί έως τις 30 Ιουνίου 2027, καθώς και πρόστιμο 10 εκατομμυρίων λιρών.

Ο σύλλογος άσκησε έφεση κατά της ανασταλείσας αφαίρεσης βαθμών και μια ανεξάρτητη Επιτροπή Εφέσεων δέχτηκε την έφεση και ακύρωσε την εν λόγω κύρωση μετά από περαιτέρω ακρόαση. Αντί αυτής, η Επιτροπή Εφέσεων επέβαλε απαγόρευση μεταγραφής παικτών για δύο πλήρεις και διαδοχικές περιόδους μεταγραφών, η οποία αναστέλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Το πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων λιρών που επέβαλε η Ρυθμιστική Επιτροπή δεν υπόκειτο σε έφεση και το πλήρες ποσό θα επενδυθεί στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο».

sport-fm.gr