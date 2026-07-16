Ανακοίνωσε Γάλλο ακραίο μπακ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Σύναψη συμφωνίας με τον Florent Hanin

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον 36χρονο (04/02/1990) Γάλλο αριστερό ακραίο αμυντικό, Florent Hanin.

Ο Florent Hanin διαθέτει πλούσια εμπειρία από την Α’ Κατηγορία της Γαλλίας (58 συμμετοχές), την Β’ Κατηγορία Γαλλίας (120 συμμετοχές), ενώ έχει αγωνιστεί -μεταξύ άλλων- στις Belenenses και Vitória de Guimarães (Πορτογαλία), καθώς και στην Paris FC (Γαλλία).Τελευταίος σταθμός της καριέρας του (2023 – 2026) ήταν η γαλλική Angers S.C.O. με την οποία την σεζόν 2025 – 2026 αγωνίστηκε στην Α’ Κατηγορία της Γαλλίας.Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα (1) έτος.Καλωσορίζουμε τον Florent στην οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα.