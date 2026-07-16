Μεταγραφική εξέλιξη στον Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου διεθνή Ανγκολέζου ποδοσφαιριστή Bruno Paz, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1+1 χρόνου.

Ο Bruno Paz αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος.Ο Bruno Paz διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας καταγράψει συνολικά 169 συμμετοχές, 7 γκολ και 11 ασίστ στην επαγγελματική του καριέρα. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Otelul Galati, ομάδα της Α’ Κατηγορίας της Ρουμανίας, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης στις Konyaspor, Zimbru Chisinau, Sporting B και Farense.Είναι διεθνής με την Εθνική Ανγκόλας, με την οποία έχει καταγράψει 10 συμμετοχές, ενώ αγωνίστηκε και στις μικρές Εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας.Καλωσορίζουμε τον Bruno Paz στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και πολλές Επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!