Τα στιγμιότυπα της επικής ανατροπής της Αργεντινής κόντρα στην Αγγλία

Η Αργεντινή σε άλλο ένα ποδοφαιρικό δράμα με happy end, απέκλεισε την Αγγλία και προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ.

Η πρωταθλήτρια κόσμου, βρέθηκε πίσω στο σκορ όμως με δύο γκολ στο φινάλε του αγώνα, κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή και πάει για το back2back κόντρα στην Ισπανία.

Δείτε πιο κάτω τα στιγμιότυπα του αγώνα: