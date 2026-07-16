ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το «poker face» του Σκαλόνι στη μυθική ανατροπή της Αργεντινής και η απόγνωση του Τούχελ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το «poker face» του Σκαλόνι στη μυθική ανατροπή της Αργεντινής και η απόγνωση του Τούχελ

Η αδιανόητη ψυχραιμία του Λιονέλ Σκαλόνι στην ανατροπή της Αργεντινής και το σοκ ανήμπορου ν' αντιδράσει, Τόμας Τούχελ που «πλήρωσε» την οπισθοχώρηση των Αγγλων.

Μία ιστορική ανατροπή πανηγύρισε το βράδυ της Τετάρτης (15/07) η Αργεντινή. Μία ανατροπή - έπος απέναντι στην Αγγλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, που έστειλε την «αλμπισελέστε» για δεύτερη διαδοχική φορά στον τελικό.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις από τη δεύτερη ασίστ του Μέσι έστειλε μία χώρα στα ουράνια και έδινε το έναυσμα για έξαλλους πανηγυρισμούς. Κι όμως, την ίδια στιγμή ο «αρχιτέκτονας» της επιτυχίας, Λιονέλ Σκαλόνι παρέδιδε μαθήματα απόλυτης ψυχραιμίας!

Στο video που κυκλοφορεί στα social media με το γκολ της επικής ανατροπής ακούγεται ο σπίκερ να ξεσπά σε έντονους πανηγυρισμούς. Απόλυτα φυσιολογικό με τέτοια τροπή που πήρε ο σπουδαίος ημιτελικός. Την ίδια στιγμή αποτυπώνονται οι αντιδράσεις των προπονητών. Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς ότι ο Λιονέλ Σκαλόνι θα ξεσπά. Ωστόσο, είναι ο πιο ψύχραιμος άνθρωπος στον πλανήτη, το απόλυτο «poker face»!

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της «αλμπισελέστε» παρακολουθεί τους παίκτες του να χάνουν ευκαιρία και τον Μέσι να «σερβίρει» για τον Μαρτίνες. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και εκείνος δεν αντιδρά καθόλου! Οι συνεργάτες του σπεύδουν να τον συγχαρούν και εκείνος κάθεται στον πάγκο και πίνει νερό. Το πρόσωπό του παρέμεινε ανέκφραστο, σαν να επρόκειτο για ένα απλό γκολ σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας.

Αντί να χαθεί στους πανηγυρισμούς, το μυαλό του λειτούργησε αμέσως με όρους στρατηγικής. Το βλέμμα του στράφηκε στο χρόνο που απομένει, αναζητώντας ήδη την επόμενη κίνηση για να «κλειδώσει» την πρόκριση. Ενώ όλοι γύρω του αγκαλιάζονταν, εκείνος άρχισε αμέσως να δίνει οδηγίες στους παίκτες του, ζητώντας συγκέντρωση για τα επόμενα δευτερόλεπτα. Όπως αποδείχτηκε, αυτή η ψυχραιμία ήταν και το μεγαλύτερο όπλο του.

Στον αντίποδα το video δείχνει τον Τόμας Τούχελ. Σε πλήρη αντίθεση με την ψυχραιμία του Σκαλόνι, η αντίδραση του Γερμανού τεχνικού αποτύπωσε όλο το δράμα του αποκλεισμού. Έμεινε να κοιτάζει το κενό με τα χέρια στις τσέπες, κυριολεκτικά «παγωμένος» από το σοκ. Μόλις έχει συνειδητοποιήσει την κατάρρευση των «τριών λιονταριών».

Η αλλαγή συστήματος στο 71', προκειμένου να κρατήσει το 1-0 απέτυχε πλήρως. Η κάμερα τον καταγράφει να στέκεται ακίνητος. Κάθεται στον πάγκο, πίνει νερό και απλά περιμένει την ολοκλήρωση του αγώνα που θα βάλει το «βουλοκέρι» στην κυριαρχία της Αργεντινής.

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βρήκε τον αντί-Γκόλντσον στο πρόσωπο του Εμανουέλ Άιβου!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Tεράστια αγωνία για Σαλιμπά στην Άρσεναλ, φόβοι για χειρουργείο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φανούριος:«Χάσαμε παίκτες από δημοσιεύματα, το παλεύουμε 12 μέρες γι’ αυτόν τον παίκτη!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το πρώτο μήνυμα Γιαμπουσέλε: «Eνθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να παίξω για τον Παναθηναϊκό»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Σε γνώριμο περιβάλλον Αναστασίου - Μαυρίας αλλά και άλλοι δύο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χωρίς... έκπληξη ο Μπεργκ στην «πρόβα» ενόψει Καϊράτ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026-Αγγλία: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα Νησιά Φώκλαντ σίγουρα είναι»

Category image

Mε... άρωμα Ευρώπης οι επιλογές Λοσάδα και Καμορανέζι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σπουδαία εξέλιξη στον ΑΠΟΕΛ με Σαρφό: Ξεμπλόκαραν οι μεταγραφές!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον 11ο ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο μετρημένος Λιασής κι αυτό που έχει ανάγκη ο ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δύσκολη πρόκριση στους «8» του Gstaad Open για τον Τσιτσιπά σε παιχνίδι δύο ημερών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το τραύμα της Αγγλίας και τα χρόνια πόνου που γίνονται εθνικός εφιάλτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Άρσεναλ ο Τζόλης, είπε το... πολυπόθητο «ναι» η Κλαμπ Μπριζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον πρώτο όμιλο του EuroCup Women η ΑΕΛ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη