Το «poker face» του Σκαλόνι στη μυθική ανατροπή της Αργεντινής και η απόγνωση του Τούχελ

Μία ιστορική ανατροπή πανηγύρισε το βράδυ της Τετάρτης (15/07) η Αργεντινή. Μία ανατροπή - έπος απέναντι στην Αγγλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, που έστειλε την «αλμπισελέστε» για δεύτερη διαδοχική φορά στον τελικό.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις από τη δεύτερη ασίστ του Μέσι έστειλε μία χώρα στα ουράνια και έδινε το έναυσμα για έξαλλους πανηγυρισμούς. Κι όμως, την ίδια στιγμή ο «αρχιτέκτονας» της επιτυχίας, Λιονέλ Σκαλόνι παρέδιδε μαθήματα απόλυτης ψυχραιμίας!

Στο video που κυκλοφορεί στα social media με το γκολ της επικής ανατροπής ακούγεται ο σπίκερ να ξεσπά σε έντονους πανηγυρισμούς. Απόλυτα φυσιολογικό με τέτοια τροπή που πήρε ο σπουδαίος ημιτελικός. Την ίδια στιγμή αποτυπώνονται οι αντιδράσεις των προπονητών. Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς ότι ο Λιονέλ Σκαλόνι θα ξεσπά. Ωστόσο, είναι ο πιο ψύχραιμος άνθρωπος στον πλανήτη, το απόλυτο «poker face»!

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της «αλμπισελέστε» παρακολουθεί τους παίκτες του να χάνουν ευκαιρία και τον Μέσι να «σερβίρει» για τον Μαρτίνες. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και εκείνος δεν αντιδρά καθόλου! Οι συνεργάτες του σπεύδουν να τον συγχαρούν και εκείνος κάθεται στον πάγκο και πίνει νερό. Το πρόσωπό του παρέμεινε ανέκφραστο, σαν να επρόκειτο για ένα απλό γκολ σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας.

Αντί να χαθεί στους πανηγυρισμούς, το μυαλό του λειτούργησε αμέσως με όρους στρατηγικής. Το βλέμμα του στράφηκε στο χρόνο που απομένει, αναζητώντας ήδη την επόμενη κίνηση για να «κλειδώσει» την πρόκριση. Ενώ όλοι γύρω του αγκαλιάζονταν, εκείνος άρχισε αμέσως να δίνει οδηγίες στους παίκτες του, ζητώντας συγκέντρωση για τα επόμενα δευτερόλεπτα. Όπως αποδείχτηκε, αυτή η ψυχραιμία ήταν και το μεγαλύτερο όπλο του.

Στον αντίποδα το video δείχνει τον Τόμας Τούχελ. Σε πλήρη αντίθεση με την ψυχραιμία του Σκαλόνι, η αντίδραση του Γερμανού τεχνικού αποτύπωσε όλο το δράμα του αποκλεισμού. Έμεινε να κοιτάζει το κενό με τα χέρια στις τσέπες, κυριολεκτικά «παγωμένος» από το σοκ. Μόλις έχει συνειδητοποιήσει την κατάρρευση των «τριών λιονταριών».

Η αλλαγή συστήματος στο 71', προκειμένου να κρατήσει το 1-0 απέτυχε πλήρως. Η κάμερα τον καταγράφει να στέκεται ακίνητος. Κάθεται στον πάγκο, πίνει νερό και απλά περιμένει την ολοκλήρωση του αγώνα που θα βάλει το «βουλοκέρι» στην κυριαρχία της Αργεντινής.

Lloré con este relator pic.twitter.com/cepOEWu2ge — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) July 16, 2026

athletiko.gr