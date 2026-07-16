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Πρόβα με... ερωτήματα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Πρόβα με... ερωτήματα

Δυνατό φιλικό στο «Αλφαμέγα» για την ΑΕΚ

Τα  τελικά του συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας του, αναμένεται να βγάλει ο Μάουρο Καμορανέζι στο αποψινό (19:30) φιλικό με τον Απόλλωνα, στο «Αλφαμέγα», που θεωρείται «πρόβα τζενεράλε» ενόψει των διπλών αναμετρήσεων με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, στο πλαίσιο του β' προκριματικού γύρου του Conference League.

Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα, κυρίως, στους Μπάγιτς και Εκπολό, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες αντιμετώπισαν κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών. Μένει να φανεί κατά πόσο ο Καμορανέζι θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές ή εάν θα τους προφυλάξει, έτσι ώστε να τους έχει ετοιμοπόλεμους την ερχόμενη Πέμπτη (23/7), οπόταν θα διεξαχθεί ο πρώτος επίσημος αγώνας της νέας χρονιάς.

Είναι με πολύ ενδιαφέρον που ο φίλαθλος κόσμος περιμένει τις επιλογές του Ιταλοαργεντινού κόουτς σε αυτό το δυνατό φιλικό, κατά πόσο, δηλαδή, θα «φωτογραφίσει» (ως ένα βαθμό) το βασικό σχήμα που προορίζει κόντρα στους Ισραηλινούς ή εάν θα προτιμήσει να θολώσει κάπως τα νερά, αφού δεν αποκλείεται τον αγώνα να «κατασκοπεύσουν» άνθρωποι της Μπεϊτάρ. Η ΑΕΚ στάθηκε άτυχη, αφού κληρώθηκε με την πιο ισχυρή «αδύνατη» ομάδα της κληρωτίδας και θα κληθεί να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να προκριθεί.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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