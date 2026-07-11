Ντιλ με Βασίλη Λαμπρόπουλο και 8ο φιρμάνι για Νέα Σαλαμίνα

Μετά τον Χρήστο Γιούση, ακόμη ένας Ελλαδίτης εντάσσεται στο ρόστερ της Νέας Σαλαμίνας.

Ο λόγος για τον 36χρονο κεντρικό αμυντικό Βασίλη Λαμπρόπουλο ο οποίος κουβαλά σημαντική καριέρα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Με αυτή την προσθήκη, τα νέα... φιρμάνια στην ομάδα της Αμμοχώστου έφτασαν τα οκτώ. Προηγήθηκαν οι Σάμουελ Γκραντσίρ (ακραίος επιθετικός), Κυριάκος Εγκωμίτης (αμυντικός), Γιάννης Γερολέμου (μέσος), Ντάνιελ Κόβατς (τερματοφύλακας), Τζόρτνι Κιντιγιά (μέσος), Αλουά Κονφέ (μέσος) και Χρήστος Γιούσης (επιθετικός).

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον Ελλαδίτη κεντρικό αμυντικό Βασίλειο Λαμπρόπουλο.

Ο Βασίλειος Λαμπρόπουλος αποτελεί ποδοσφαιριστή εγνωσμένης αξίας, με πλούσια εμπειρία και σημαντικές παραστάσεις από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Στην πολυετή καριέρα του αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στην ΑΕΚ Αθηνών, την Deportivo La Coruña, τη VfL Bochum και, την τελευταία τριετία, στον ΟΦΗ. Στον ΟΦΗ αποτέλεσε σημείο αναφοράς και ηγετική φυσιογνωμία για την ομάδα, φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού και συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγωνιστική της πορεία, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος 2025-2026.

Οι παραστάσεις του σε Super League (179 συμμετοχές), Bundesliga 1 & 2 (47 συμμετοχές) και La Liga 2 (17 συμμετοχές), όπως και τα τρόπαια που έχει κατακτήσει ( 1 πρωτάθλημα και 3 κύπελλα Ελλάδος καθώς ένα πρωτάθλημα στην Β’ Κατηγορίας της Γερμανίας) είναι ενδεικτικά της εμπειρίας, της ποιότητας και της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με προοπτική ανανέωσης.Καλωσορίζουμε τον Βασίλειο στην οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα».