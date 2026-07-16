Οι Φιλαδέλφεια 76ερς επιστρατεύουν τους σταρ τους για να πείσουν τον ΛεΜπρόν

Καθώς η απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς για τη free agency μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα, οι Φιλαδέλφεια 76ερς συνεχίζουν την προσπάθειά τους να τον αποκτήσουν, έχοντας επιστρατεύσει τρεις από τους αστέρες τους, σύμφωνα με πηγές του ESPN.

Οι Ταϊρίς Μάξεϊ, Τζοέλ Εμπίντ και Τζέιλεν Μπράουν βρίσκονται σε επικοινωνία με τον τετράκις πρωταθλητή του NBA, όπως ανέφεραν την Τρίτη πηγές του ESPN, με τον Μάξεϊ να έχει αναλάβει τον πιο ενεργό ρόλο.

Ο 25χρονος Μάξεϊ, που εκπροσωπείται επίσης από την Klutch Sports και τα τελευταία χρόνια προπονείται μαζί με τον Τζέιμς κάθε καλοκαίρι, έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον 41χρονο σούπερ σταρ ως «μεγάλο αδελφό». Ο Εμπίντ, MVP της σεζόν 2022-23, κατέκτησε μαζί με τον Τζέιμς το χρυσό μετάλλιο με την Team USA στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Από την άλλη, ο Μπράουν, ο οποίος είχε αναμετρηθεί αρκετές φορές με τον Τζέιμς στα playoffs όταν ο τελευταίος αγωνιζόταν στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και ο ίδιος στους Μπόστον Σέλτικς, είχε λάβει δημόσια στήριξη από τον Τζέιμς για το βραβείο του MVP τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Παίζει εξαιρετικό μπάσκετ», είχε δηλώσει τότε ο Τζέιμς για τον Μπράουν. «Με όλη αυτή τη συζήτηση για το MVP, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ακούγεται περισσότερο και το όνομά του. Στην αρχή της σεζόν κανείς δεν πίστευε σε αυτή την ομάδα».

Ο Τζέιμς είχε επίσης επαινέσει τους φιλάθλους της Φιλαδέλφειας, στη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς με 112-108 τον Δεκέμβριο.

«Ένα πράγμα που ξέρεις για τους φιλάθλους της Φιλαδέλφειας είναι ότι δεν νοιάζονται για κανέναν άλλον πέρα από τις δικές τους ομάδες, και αυτό το σέβομαι και το αγαπώ», είχε πει ο Τζέιμς. «Έχω παίξει εδώ πολλά χρόνια, προφανώς συνολικά για 23 σεζόν, και ακόμη περισσότερο όταν αγωνιζόμουν στην Ανατολική Περιφέρεια. Το να εκτιμάς την "Πόλη της Αδελφικής Αγάπης" και να μπορείς να συνεχίζεις να παίζεις το άθλημα που αγαπάς, ενώ ο κόσμος αναγνωρίζει αυτό που κάνεις — αν όντως το κάνει — είναι πραγματικά πολύ όμορφο».

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, οι 76ερς παραμένουν ένα από τα κορυφαία φαβορί για την απόκτηση του Τζέιμς, μαζί με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Μπομπ Μάιερς, πρόεδρος της Harris Blitzer Sports and Entertainment, στην οποία ανήκουν οι 76ερς, φιλοξενήθηκε πρόσφατα στο podcast «Game Over» — το οποίο παρουσιάζουν ο Μαξ Κέλερμαν και ο διευθύνων σύμβουλος της Klutch Sports, Ριτς Πολ, που είναι και ατζέντης του Τζέιμς — και παρουσίασε τη Φιλαδέλφεια ως ιδανικό προορισμό.

«Αν ήταν εδώ, θα του έλεγα: "Ειλικρινά πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία σου να κατακτήσεις άλλο ένα πρωτάθλημα. Φυσικά, υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι εξίσου σημαντικά και πρέπει να τα αξιολογήσεις"», δήλωσε ο Μάιερς. «Αυτό που μπορώ να πω είναι πως, αν το ζητούμενο είναι αποκλειστικά η νίκη, τότε ας μιλήσουμε για αυτή την ομάδα. Γιατί στη Φιλαδέλφεια μπορείς να κερδίσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος των μπασκετικών επιχειρήσεων των 76ερς, Μάικ Γκάνσεϊ, ο οποίος κατά τη δεύτερη θητεία του Τζέιμς στους Καβαλίερς εργαζόταν ως στέλεχος της ομάδας, ενώ οι δυο τους είχαν υπάρξει αντίπαλοι και ως μαθητές λυκείου στο βορειοανατολικό Οχάιο.

«Έχουμε συζητήσεις με τον Ριτς Πολ ουσιαστικά από την ανταλλαγή του Τζέιλεν», δήλωσε ο Γκάνσεϊ στο The Athletic. «Ο ΛεΜπρόν και η πλευρά του τηρούν σιγή και υπάρχουν πολλές φήμες που τον συνδέουν με διάφορες ομάδες. Εμείς, όμως, θα θέλαμε προφανώς να τον έχουμε μαζί μας. Τον σέβομαι απεριόριστα. Κατά τη γνώμη μου, είναι ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών».