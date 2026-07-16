Οι παίκτες της Αργεντινής βρήκαν τις σημειώσεις του Πίκφορντ για τα πέναλτι

Με μια μυθική ανατροπή, η Αργεντινή νίκησε 2-1 την Αγγλία στην Ατλάντα και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη φορά στις τελευταίες τέσσερις διοργανώσεις. Η «αλμπισελέστε» θέλει να ράψει το τέταρτο αστέρι της και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να νικήσει την Ισπανία που έκλεισε πρώτη θέση στον μεγάλο τελικό.

Τον γύρο του διαδικτύου μετά το τέλος του αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία κάνει το παγούρι του Τζόρνταν Πίκφορντ με τις σημειώσεις που είχε προς ποια γωνία συνηθίζει να εκτελεί πέναλτι ο καθένας στο ενδεχόμενο που ο ημιτελικός κρινόταν στη διαδικασία της ρωσικής ρουλέτας.

Παρόλα αυτά δεν του αποδείχθηκαν χρήσιμες αυτές οι σημειώσεις του τερματοφύλακα της Έβερτον, αφού η Αργεντινή γύρισε το ματς με τα γκολ των Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό.

😭😭😭😭😭 Les Argentins 🇦🇷 sont tombés sur la bouteille de Jordan Pickford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 après le match.



Il s’était noté tous les habitudes sur les tirs aux buts des joueurs argentins. 😁👀 pic.twitter.com/ClY8DfRjWf — Actu Foot (@ActuFoot_) July 16, 2026

sport-fm.gr