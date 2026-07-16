Η αποστολή της Ομόνοιας για το φιλικό με τον Παναιτωλικό
ΓΗΠΕΔΟ
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Η ενημέρωση των πρασίνων για το αποψινό (20:00) φιλικό στο ΓΣΠ
Η αποστολή της ομάδας μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Oυζόχο, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Μοντνόρ, Κακουλλής, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάντζο, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Ανδρέου, Χρίστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Παναγή, Χριστοφόρου. Ο Λοΐκ Νεγκό συνεχίζει το ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα προπόνησης ώστε να ετοιμαστεί για συμμετοχή σε αγώνες.