Ανακοίνωσε τον Ισπανό επιθετικό Ποβέδα!

Μεταγραφική εξέλιξη στη Νέα Σαλαμίνα η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού επιθετικού, Ντάριο Ποβέδα.

Αυτή ήταν η 9η προσθήκη των ερυθρολεύκων. Προηγήθηκαν οι Σάμουελ Γκραντσίρ (ακραίος επιθετικός), Κυριάκος Εγκωμίτης (αμυντικός), Γιάννης Γερολέμου (μέσος), Ντάνιελ Κόβατς (τερματοφύλακας), Τζόρτνι Κιντιγιά (μέσος), Αλουά Κονφέ (μέσος), Χρίστος Γιούσης, Βασίλης Λαμπρόπουλος (αμυντικός).

Αναλυτικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Σύναψη συμφωνίας με τον Dario Poveda

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον 29χρονο Ισπανό κεντρικό επιθετικό Dario Poveda Romera.Ο Dario Poveda διαθέτει εμπειρία από την Α’ Κατηγορία Ισπανίας (18 συμμετοχές), Β’ Κατηγορία Ισπανίας (72 συμμετοχές), ενώ έχει αγωνιστεί - μεταξύ άλλων - στις ισπανικές Getafe, CD Leganes και SD Huesca, με τον τελευταία σταθμό της καριέρας του να είναι η πορτογαλική S.C. Farense.

Η συμφωνία είναι διάρκειας δύο (2) ετών.Καλωσορίζουμε τον Dario στην οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα.Γραφείο Τύπου & ΕπικοινωνίαςΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ13/07/2026