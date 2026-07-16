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Ο GOAT κόντρα στο Next Big Thing - Η ιστορία της φωτογραφίας του 2007

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο GOAT κόντρα στο Next Big Thing - Η ιστορία της φωτογραφίας του 2007

Και τώρα... Αργεντινή - Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ

Η Αργεντινή έκανε άλλη μία επική ανατροπή, αυτή την φορά κόντρα στην Αγγλία και προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. 

Μέσι VS Γιαμάλ σ΄ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Στο τελευταίο (λογικά) χορό του Αργεντίνου GOAT με την Εθνική. Απέναντί του, το παιδί θαύμα της Μασία. Ο Λαμίν Γιαμάλ, που στα 19 του μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. 

Ενόψει λοιπόν του μεγάλου ματς της Κυριακής (19/7), δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε την πιο κάτω φωτογραφία, τραβηγμένη το 2007 με τον Μέσι να κρατά τον πολύ πολύ μικρό τότε Γιαμάλ. 

Η ιστορία της φώτο:

Πίσω στο 2007, ο 20χρονος τότε Λιονέλ Μέσι, στα πρώτα βήματα της τεράστιας καριέρας του, συμμετείχε σε φωτογράφιση που διοργάνωσε το Ίδρυμα της Μπαρτσελόνα σε συνεργασία με τη UNICEF και τη Diario Sport για τις ανάγκες ενός φιλανθρωπικού ημερολογίου. Απέναντί του βρέθηκε ένα βρέφος μόλις έξι μηνών: ο Λαμίν Γιαμάλ.

Η οικογένεια του σημερινού αστέρα της Ισπανίας είχε επιλεγεί μέσω κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στη συνοικία Ροκαφόντα του Ματαρό, όπου ζούσε τότε. Το έπαθλο ήταν μια φωτογράφιση με ποδοσφαιριστή της πρώτης ομάδας της Μπαρτσελόνα και η τύχη έφερε τον μικρό Γιαμάλ στην αγκαλιά του Μέσι.

Το σκηνικό στήθηκε στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων στο «Καμπ Νόου», με τον Αργεντινό να κρατά το μωρό μέσα σε μια πλαστική λεκάνη με νερό, δημιουργώντας μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες που θα αποκτούσαν αξία πολλά χρόνια αργότερα.

Ο φωτογράφος Χουάν Μονφόρτ έχει περιγράψει αρκετές φορές τη συγκεκριμένη στιγμή, θυμίζοντας πόσο αμήχανος ήταν ο νεαρός τότε Μέσι.

«Ήταν πολύ ντροπαλός. Βγήκε από τα αποδυτήρια και ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε μια λεκάνη με νερό και ένα μωρό. Στην αρχή δεν ήξερε καν πώς να το κρατήσει», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία της μητέρας του Γιαμάλ, Σέιλα Εμπάνα, η οποία βοήθησε τον Μέσι να αισθανθεί πιο άνετα, ώστε να ολοκληρωθεί η φωτογράφιση για το ημερολόγιο του 2008.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, εκείνο το στιγμιότυπο αποκτά έναν εντελώς διαφορετικό συμβολισμό. Ο Λιονέλ Μέσι, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, και ο Λαμίν Γιαμάλ, το μεγαλύτερο ίσως ταλέντο της νέας γενιάς, συναντιούνται πλέον ως αντίπαλοι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μια φωτογραφία που ξεκίνησε ως μια όμορφη πράξη κοινωνικής προσφοράς εξελίχθηκε, χωρίς κανείς να το φαντάζεται, σε μία από τις πιο ξεχωριστές ιστορίες που έχει χαρίσει ποτέ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

 

 

 

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