Ελπίζει να δει βελτίωση ο Σα Πίντο

Το τεστ με τη σλοβακική ομάδα αποτελεί πρόβα τζενεράλε για την Πάφος FC, η οποία την 23η Ιουλίου, θα δώσει εκτός έδρας τον πρώτο της αγώνα για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Ζίλινα και Χάιντουκ θα παίξουν απόψε (21:30) τη ρεβάνς και θα φανεί ποια θα βρεθεί στον δρόμο της Πάφου στον 2ο προκριματικό του Europa League. Οι Κροάτες είναι το μεγάλο φαβορί μιας και κέρδισαν με 2-0 στο πρώτο ματς.

Σαφώς και δεν ικανοποίησε την τεχνική ηγεσία το γεγονός ότι δεν σκόραρε στα δύο προηγούμενα φιλικά με Γιάμπλονετς (0-0) και Γιαγκελόνια (ήττα με 1-0) που έγιναν επί αυστριακού εδάφους. Και ελπίζει πως θα δει επιθετική βελτίωση, απέναντι σε έναν αντίπαλο που θεωρείται δυνατός και που μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Πρόκειται άλλωστε για την πρωταθλήτρια Σλοβακίας. Ενδεχομένως να παίξει για κάποιο διάστημα και ο Σάμι Μαέ που ανακοινώθηκε την περασμένη Κυριακή.

Όσον αφορά τις μεταγραφές, εδώ και κάποιες μέρες ξεκίνησε το «ξεσκόνισμα» για τερματοφύλακες, μετά την κακοδαιμονία που «κτύπησε» με τους Γκόρτερ και Κυριακίδη. Και φαίνεται πως έχει καταλήξει στον Ράντοσλαβ Μαγιέσκι, ο οποίος τα τελευταία έξι χρόνια ανήκει στη Μονακό. Δεν κατάφερε όμως να κερδίσει μία θέση στη μεγάλη ομάδα της Γαλλίας και έτσι παραχωρείται δανεικός. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Μπρεστ (10 συμμετοχές).