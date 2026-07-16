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Η Αγγλία το έκανε ξανά και έπιασε κορυφή στην «μαύρη λίστα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Αγγλία το έκανε ξανά και έπιασε κορυφή στην «μαύρη λίστα»

Το περίφημο... «coming home» δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Η καλύτερη Αγγλία των τελευταίων ετών δεν μπόρεσε να προκριθεί στον τελικό και αποκλείστηκε με τον πλέον οδυνηρό τρόπο! Αν και προηγήθηκε με 1-0, η μεγάλη Αργεντινή κατάφερε να κάνει την ανατροπή και την Κυριακή θα υπερασπιστεί το στέμμα της, απέναντι στην Ισπανία. 

Οπως είναι φυσικό, στο νησί τα πράγματα είναι... πένθιμα! Απαντες είχαν πιστέψει ότι τα «τρία λιοντάρια» μπορούσαν να φτάσουν στον τελικό. Η παρέα του Μέσι, όμως, είχε διαφορετική άποψη! Σε αγώνες ημιτελικών Μουντιάλ είναι... απειροελάχιστες φορές που συμβαίνουν ανατροπές και η Αγγλία έχει πλέον το όνομά της με... χρυσά γράμματα σε αυτή την... «μαύρη» λίστα!

Τα «τρία λιοντάρια» είναι η μοναδική ομάδα που έχει αποκλειστεί δύο φορές σε ημιτελικό αν και βρέθηκε μπροστά στο σκορ. Η αρχή του... κακού είχε γίνει το 2018 απέναντι στην Κροατία. Ο Τρίπιερ είχε ανοίξει το σκορ στο 5', αλλά Πέρισιτς είχε ισοφαρίσει στο 68'. Την λύση για τους Κροάτες έδωσε ο Μάντζουκιτς στην παράταση (109') και πήρε την πρόκριση στον τελικό! 

Συνολικά μόλις τέσσερις φορές έχει γίνει ανατροπή σε ημιτελικούς. Η πρώτη φορά έγινε το μακρινό 1930 όπου η Γιουγκοσλαβία προηγήθηκε της Ουρουγουάης και τελικά γνώρισε την ταπεινωτική ήττα με 6-1, ενώ το 1998 η Γαλλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας. 

Αυτό που κατάφερε η Αργεντινή, ωστόσο είναι να γίνει η μοναδική ομάδα που πετυχαίνει την ανατροπή σε ημιτελικό με γκολ στις καθυστερήσεις. 

Αναλυτικά οι ανατροπές σε ημιτελικούς Μουντιάλ

1930: Ουρουγουάη - Γιουγκοσλαβία 6-1 (από 0-1)

1998: Γαλλία - Κροατία 2-1 (από 0-1)

2018: Κροατία - Αγγλία 2-1 παρ. (από 0-1)

2026: Αργεντινή - Αγγλία 2-1 (από 0-1) 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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