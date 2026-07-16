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Μύθος ανεξαρτήτου ηλικίας: Ο Μέσι πρώτος σε ντρίμπλες σε αγώνα του Μουντάλ από τα 23 ως τα 39!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μύθος ανεξαρτήτου ηλικίας: Ο Μέσι πρώτος σε ντρίμπλες σε αγώνα του Μουντάλ από τα 23 ως τα 39!

Ο Λιονέλ Μέσι κατέχει το ρεκόρ με τις περισσότερες ντρίμπλες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας πετύχει αυτό το επίτευγμα σε τρεις διαφορετικές ηλικίες.

Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή για ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα όσα κάνει σχεδόν στα 40 του είναι σοκαριστικά, αποδεικνύοντας πως όταν έχεις ποιότητα, ψυχή και προσωπικότητα, η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός!

Στον ημιτελικό απέναντι στην Αγγλία, ο GOAT είχε 9 επιτυχημένες ντρίμπλες. Επίδοση που αποτελεί ρεκόρ και ισοφαρίζει τις δύο… δικές του προηγούμενες επιδόσεις σε έναν αγώνα του Μουντιάλ.

Η πρώτη φορά που έκανε 9 επιτυχημένες ντρίμπλες ήταν το 2010 απέναντι στη Γερμανία, σε ηλικία μόλις 23 ετών.

Η δεύτερη το 2018 απέναντι στην Ισλανδία στα 30 του χρόνια.

Η τρίτη ήταν χθες, όπως προείπαμε. Σε ηλικία 39 ετών! Απλά απολαυστικός, ένας τύπος που αρνείται να χάσει και κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να αγγίξει ένα δεύτερο ποδοσφαιρικό θαύμα…

sport-fm.gr 

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World Cup 2026

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