Μύθος ανεξαρτήτου ηλικίας: Ο Μέσι πρώτος σε ντρίμπλες σε αγώνα του Μουντάλ από τα 23 ως τα 39!

Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή για ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα όσα κάνει σχεδόν στα 40 του είναι σοκαριστικά, αποδεικνύοντας πως όταν έχεις ποιότητα, ψυχή και προσωπικότητα, η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός!

Στον ημιτελικό απέναντι στην Αγγλία, ο GOAT είχε 9 επιτυχημένες ντρίμπλες. Επίδοση που αποτελεί ρεκόρ και ισοφαρίζει τις δύο… δικές του προηγούμενες επιδόσεις σε έναν αγώνα του Μουντιάλ.

Η πρώτη φορά που έκανε 9 επιτυχημένες ντρίμπλες ήταν το 2010 απέναντι στη Γερμανία, σε ηλικία μόλις 23 ετών.

Η δεύτερη το 2018 απέναντι στην Ισλανδία στα 30 του χρόνια.

Η τρίτη ήταν χθες, όπως προείπαμε. Σε ηλικία 39 ετών! Απλά απολαυστικός, ένας τύπος που αρνείται να χάσει και κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να αγγίξει ένα δεύτερο ποδοσφαιρικό θαύμα…

9 - Most dribbles completed by 🇦🇷 Lionel Messi in FIFA World Cup matches:



9 v 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England in 2026 (aged 39)

9 v 🇮🇸 Iceland in 2018 (aged 30)

9 v 🇩🇪 Germany in 2010 (aged 23)



Everlasting. pic.twitter.com/ts4IHIKulY — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

sport-fm.gr