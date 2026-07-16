Απίστευτο! Η Αγγλία πραγματοποίησε μόλις δύο σωστές πάσες σε σχεδόν 19 λεπτά κόντρα στην Αργεντινή

Ανάμεσα στο 66:05 και το 84:42 της αναμέτρησης, η Αγγλία πραγματοποίησε μόλις δύο ακριβείς πάσες, σύμφωνα με τα στατιστικά του αγώνα. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την ασφυκτική πίεση που άσκησε η Αργεντινή στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, περιορίζοντας σε απόλυτο βαθμό την ομάδα του Τόμας Τούχελ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι δύο αυτές μεταβιβάσεις έγιναν μεταξύ του τερματοφύλακα, Τζόρνταν Πίκφορντ και του κεντρικού αμυντικού, Τζον Στόουνς, οι οποίοι αντάλλαξαν τη μπάλα στην ίδια τους την περιοχή, χωρίς να καταφέρουν τα «Τρία Λιοντάρια» να βγουν από την πίεση.

Το αποκορύφωμα αυτής της υπεροχής έρχεται να ολοκληρώσει και η κατοχή της μπάλας σε αυτό το διάστημα των σχεδόν 19 λεπτών, η οποία έφτασε το εξωπραγματικό 94% υπέρ της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι, αφήνοντας ένα 6% για τους Άγγλους.

Şimdi size kan dondurucu bir bilgi vereyim.



İngiltere’nin Arjantin karşısında 66:05 - 84.42 arasındaki 18 dakika 37 saniyedeki isabetli pas sayısı sadece 2.



Bu iki isabetli pas da kaleci Jordan Pickford ile stoper John Stones'un aynı pozisyonda birbirleriyle paslaşması.



30… pic.twitter.com/6AcKgLBWjc — Uğur Aktan (@uguraktan) July 15, 2026

sdna.gr