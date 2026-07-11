Η προσθήκη χωρίς ρίσκο της Νέας Σαλαμίνας με τον Γιούση

Με έναν παίκτη που έχει δείξει τα δείγματα γραφής του στην Κύπρο και έκανε τη διαφορά, ενισχύει την επίθεσή της η Νέα Σαλαμίνα.

Ο Χρήστος Γιούσης μπήκε στο ερυθρόλευκο ρόστερ, υπογράφοντας συμβόλαιο για έναν χρόνο, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα έτος. Σε συνολικά 47 αγώνες στο κυπριακό πρωτάθλημα, σκόραρε 16 γκολ και έδωσε πέντε ασίστ, φορώντας τις φανέλες Καρμιώτισσας και Εθνικού Άχνας.

Oυσιαστικά είναι μία κίνηση χωρίς ρίσκο και οι ιθύνοντες επενδύουν πολλά στον 28χρονο επιθετικό, ο οποίος δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής.

Το πρωϊνό του Σαββάτου ανακοινώθηκε και ο κεντρινός αμυντικός Βασίλης Λαμπρόπουλος και έτσι τα νέα αποκτήματα έφτασαν τα οκτώ. Προηγήθηκαν οι Σάμουελ Γκραντσίρ (ακραίος επιθετικός), Κυριάκος Εγκωμίτης (αμυντικός), Γιάννης Γερολέμου (μέσος), Ντάνιελ Κόβατς (τερματοφύλακας), Τζόρτνι Κιντιγιά (μέσος), Αλουά Κονφέ (μέσος).

Η προετοιμασία συνεχίζεται επί κυπριακού εδάφους, και στις 19 Ιουλίου η αποστολή θα ταξιδέψει στην Πολωνία για το βασικό στάδιο.