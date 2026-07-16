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Μέσι: «Αυτή η ομάδα δεν σε απογοητεύει ποτέ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μέσι: «Αυτή η ομάδα δεν σε απογοητεύει ποτέ»

Να απολαύσουν τον τελικό του Μουντιάλ κόντρα στην Ισπανία την ερχόμενη Κυριακή ζήτησε από τους φίλους της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέσι μετά τη νίκη της «αλμπισελέστε» στον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία.

Ο Λιονέλ Μέσι χαρακτήρισε τρέλα το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, θεωρεί πως η Αργεντινή δεν σε απογοητεύει ποτέ, στάθηκε πως όλοι ήξεραν πριν την αναμέτρηση πως δεν είναι απλά μια νίκη κόντρα στην Αγγλία και χαρακτήρισε τρελό το να παίζεις σε δύο σερί τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου.

Αναλυτικά: «Αυτό το Μουντιάλ είναι πραγματική τρέλα και το να είμαστε σε έναν ακόμη τελικό είναι απίστευτο. Στους Αργεντινούς θα πω αυτό που είπα και στο Κατάρ. Να το απολαύσουν, αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ. Όλα όσα βιώσαμε ήταν απίστευτα. Παρόλο που ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, υπήρχε ένα ιδιαίτερο συναίσθημα από την αρχή κιόλας του ύμνου. Η ομάδα το ένιωσε. Ξέραμε ότι δεν ήταν απλώς μια ακόμη νίκη. Ήταν μια σημαντική νίκη που ήθελε ο λαός της Αργεντινής και τη θέλαμε κι εμείς, μας έφερε σε έναν ακόμη τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Είναι τρελό να παίζεις σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου».

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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