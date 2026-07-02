Eπιστροφή στα ερυθρόλευκα μετά από πέντε χρόνια

Mετά από πέντε χρόνια ο Αλόις Κονφέ επιστρέφει στη Νέα Σαλαμίνα, για τη δεύτερη θητεία του στους ερυθρόλευκους. Ο Γάλλος αμυντικός μέσος πέρσι αγωνίστηκε στον Εθνικό, ενώ στο κυπριακό πρωτάθλημα φόρεσε επίσης τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον 29χρονο Γάλλο αμυντικό μέσο Aloïs Confais.

Ο Aloïs Confais επιστρέφει στην ομάδα μας, καθώς είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ κατά την ποδοσφαιρική περίοδο 2020/2021. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στον Εθνικό Άχνας, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης στον Ολυμπιακό Λευκωσίας.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία τόσο από το κυπριακό όσο και από το γαλλικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί στις Le Havre AC, Le Mans FC και Troyes.

Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός (1) έτους.

Καλωσορίζουμε τον Aloïs Confais στην οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα.