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Ρονάλντο: «Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ρονάλντο: «Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο»

Προανήγγειλε το μεγάλο φινάλε από το ποδόσφαιρο σε συνέντευξη στη «Vogue»

Μια από τις πιο εμβληματικές καριέρες στην ιστορία του αθλήματος πλησιάζει προς τη δύση της. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει συνδυάσει το όνομά του με την ελίτ του ποδοσφαίρου τα τελευταία είκοσι χρόνια, όμως ο πανδαμάτωρ χρόνος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν. Και στα 41 του χρόνια, ο Πορτογάλος ξέρει πως δεν έχει μείνει ακόμα πολύ καύσιμο στο ντεπόζιτο...

Το ερώτημα ωστόσο είναι πότε; Πότε θα αποφασίσει να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του και να ρίξει τίτλους τέλους σε μια μυθική καριέρα; Μιλώντας στη «Vogue», ο Κριστιάνο έδωσε την απάντησή του. «Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο και θέλω να αφήσω πίσω μου μια εκπληκτική κληρονομιά» θα τονίσει, εξηγώντας πως η νέα σεζόν με την Αλ Νασρ ίσως να αποτελέσει και το κύκνειο άσμα του στο ποδόσφαιρο.

«Έχω χαρτογραφήσει το μέλλον μου» θα συνεχίσει. «Έχω τόσα πολλά πράγματα με τα οποία μπορώ να ασχοληθώ, που είναι δύσκολο να σου πω μόνο ένα. Επειδή το ποδόσφαιρο μπορεί να αφήσει ένα μεγάλο κενό, πρέπει να γεμίσεις τον χρόνο σου με διάφορους τρόπους και όχι μόνο με μία ασχολία.

Θέλω επίσης να διασκεδάζω περισσότερο, να ταξιδεύω περισσότερο, να βλέπω και να παίζω πάντελ, που μου αρέσει πολύ, και να συνεχίσω να απολαμβάνω όσα έχω κερδίσει — όσα έχουμε κερδίσει. Γιατί, στο κάτω κάτω, ήταν 25 χρόνια με πολλές θυσίες» καταλήγει.

gazzetta.gr

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