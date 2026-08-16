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Ο Τζόλης έγινε ο πρώτος παίκτης της Άρσεναλ που δίνει δύο ασίστ στο ντεμπούτο του!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Τζόλης έγινε ο πρώτος παίκτης της Άρσεναλ που δίνει δύο ασίστ στο ντεμπούτο του!

Mετά από τον Γουίλιαν

Ο Χρήστος Τζόλης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την πορεία του στην Άρσεναλ, αφού μετά από τις συνεχόμενες πολύ καλές εμφανίσεις του στα φιλικά, έκανε... θραύση και στο Community Shield!

Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση των «κανονιέρηδων» με τη Μάντσεστερ Σίτι και αφού αρχικά σέρβιρε το 2-0 στον Χάβερτς, λίγο αργότερα έκανε μία ακόμα τελική πάσα, για να έρθει το 3-0 δια ποδός Έντεγκααρντ!

Έτσι, ο Τζόλης έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ που δίνει δύο ασίστ στο επίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα, μετά από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Γουίλιαν, ο οποίος το είχε κάνει φορώντας τη φανέλα των Λονδρέζων για πρώτη φορά σε επίσημο ματς, το 2020!

sport-fm.gr

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