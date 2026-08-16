Ο Μέσι έχασε πέναλτι στην συντριβή της Ιντερ Μαϊάμι

Μία από τις λιγοστές «άσχημες» βραδυές στην καριέρα του, ήταν η εχθεσινή για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έχασε ακόμη (σ.σ. μετά τα δύο στο Μουντιάλ 2026) ένα πέναλτι και δέχθηκε κίτρινη κάρτα, στην συντριβή της Ιντερ Μαϊάμι από την Νάσβιλ με 4-1, στο ντέρμπι των δύο κορυφαίων ομάδων του Major League Soccer.

Ωστόσο, ο 39χρονος «pulga», έδωσε την ασίστ για το μοναδικό γκολ της ομάδας του, ενώ είχε και σουτ στο δοκάρι. Αυτός ήταν ο πρώτος του αγώνας από τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε Μέσι, στις 8 Αυγούστου σε ηλικία 68 ετών μετά από πολύμηνη ασθένεια. Η ομάδα του Νάσβιλ προηγείται στο MLS με 43 βαθμούς και 13 νίκες, δύο ήττες και τέσσερις ισοπαλίες, ενώ η Ίντερ Μαϊάμι είναι δεύτερη με 38 βαθμούς.