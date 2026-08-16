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Mειώθηκε η απόσταση Γιουβέντους - Άστον Βίλα για Μαρτίνες!

ΓΗΠΕΔΟ

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Mειώθηκε η απόσταση Γιουβέντους - Άστον Βίλα για Μαρτίνες!

Eπανήλθε η ιταλική ομάδα για τον Αργεντινό τερματοφύλακα

Την περίπτωση του Εμιλιάνο Μαρτίνες προχωρά η Γιουβέντους, η οποία θέλει να εντάξει στο δυναμικό της έναν από τους πλέον έμπειρους τερματοφύλακες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τo Athletic, η ομάδα του Τορίνο κατέθεσε νέα πρόταση στην Άστον Βίλα, η οποία προβλέπει 7.000.000 ευρώ ως εγγυημένο ποσό και ακόμη τρία εκατ. ευρώ μέσω μπόνους που συνδέονται με την επίτευξη στόχων.

Η Βίλα από την πλευρά της αξιώνει 10 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον Αργεντινό, ωστόσο η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει γεφυρωθεί και οι συζητήσεις συνεχίζονται με στόχο να βρεθεί η φόρμουλα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο 33χρονος βρίσκεται στο Μπέρμιγχαμ από τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν η Άστον Βίλα τον απέκτησε από την Άρσεναλ έναντι περίπου 17 εκατ. ευρώ.

Στα χρόνια που ακολούθησαν καθιερώθηκε ως ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της Βίλα, με περισσότερες από 250 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League το 2025.

Παράλληλα, αποτέλεσε βασικό στέλεχος της εθνικής Αργεντινής στις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Ήταν ο βασικός τερματοφύλακας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, όπου αναδείχθηκε κορυφαίος γκολκίπερ της διοργάνωσης, ενώ διατήρησε τη θέση του κάτω από τα δοκάρια της αλμπισελέστε και στην πορεία μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ του 2026.

 

 

Πηγή: sport24.gr

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