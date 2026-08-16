ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πανό κατάληψης στην Τούμπα από οπαδούς του ΠΑΟΚ - Aντιδρούν για την πώληση Κωνσταντέλια!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πανό κατάληψης στην Τούμπα από οπαδούς του ΠΑΟΚ - Aντιδρούν για την πώληση Κωνσταντέλια!

Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός βρίσκεται από το μεσημέρι στη Γερμανία και την Μπορούσια

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το μεγάλο θέμα της μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ από τον ΠΑΟΚ, με τους φίλους της ομάδας να εκφράζουν από νωρίς σήμερα την αντίδραση και τη δυσαρέσκειά τους για την εν λόγω υπόθεση.

Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός βρίσκεται από το μεσημέρι στη Γερμανία και την Μπορούσια ώστε να μπει στην τελική της ευθεία η μετακίνησή του στην BVB, με τον ίδιο μάλιστα, κατά την άφιξή του στη Βεστφαλία, να είχε και μια τηλεφωνική επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσης με οπαδούς του «δικεφάλου του βορρά» που βρίσκονταν στο γήπεδο της Τούμπας, εκφράζοντάς τους την αγάπη και την εκτίμησή του για τον σύλλογο.

Aυτή την ώρα όχι μόνο παραμένει η συγκέντρωση οπαδών του «Δικεφάλου του Βορρά» στην Τούμπα έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ, αλλά, οι οπαδοί έχουν αναρτήσει και πανό κατάληψης στον εν λόγω χώρο.

Θυμίζουμε πως από το μεσημέρι οργανωμένοι φίλοι είχαν συγκεντρωθεί στο γήπεδο και ζητούσαν να επικοινωνήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη.

Άλλωστε, δεν είναι μόνο η αποχώρηση του «Ντέλια» από την ομάδα που έχει δημιουργήσει τον έντονο εκνευρισμό του κόσμου του ΠΑΟΚ, αλλά και το timing της μεταγραφής, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή για τον σύλλογο, που σε λίγες ημέρες θα παίξει το ευρωπαϊκό του μέλλον απέναντι στην Μπραν για τα playoffs του Conference League.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το πάλεψε για το χρυσό ο Καραλής αλλά ο Ντουπλάντις είναι ανίκητος!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Έγραψε ιστορία και είπε αντίο στο Μπέρμιγχαμ με την τιμητική 8η θέση η Φιλίππα Φωτοπούλου!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ήττα και αποκλεισμός στον 2ο γύρο του Cincinnati Open για τον Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τέσσερα γκολ από το Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ και όχι μόνο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μίλησε για μέταλλο, επαγγελματισμός και… μεταγραφές ο Παπαδόπουλος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ελ Μαέστρο: «Είμαι ευχαριστημένος με το ρόστερ και την ποιότητα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έκλεισε το deal Μπαρτσελόνα - Σίτι για Ρόδρι!

La Liga

|

Category image

Ξεχώρισε η… ένταση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πήρε το δυνατό φιλικό ο ΑΠΟΕΛ με νίκη επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Το τρόπαιο του Community Shield κατάφερε να… χαστουκίσει τον Ράις

Premier League

|

Category image

Back-to-back Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο ο Χρήστου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Εκτός αποστολής της Λίβερπουλ ο Τζόουνς, φουντώνουν τα σενάρια αποχώρησής του

Premier League

|

Category image

Το... παλεύει για άρση του εμπάργκο η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Τζόλης έγινε ο πρώτος παίκτης της Άρσεναλ που δίνει δύο ασίστ στο ντεμπούτο του!

Premier League

|

Category image

H Άρσεναλ διέλυσε με 3άρα τη Μάντσεστερ Σίτι και πήρε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

Premier League

|

Category image

Διαβαστε ακομη