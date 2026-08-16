Πανό κατάληψης στην Τούμπα από οπαδούς του ΠΑΟΚ - Aντιδρούν για την πώληση Κωνσταντέλια!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το μεγάλο θέμα της μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ από τον ΠΑΟΚ, με τους φίλους της ομάδας να εκφράζουν από νωρίς σήμερα την αντίδραση και τη δυσαρέσκειά τους για την εν λόγω υπόθεση.

Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός βρίσκεται από το μεσημέρι στη Γερμανία και την Μπορούσια ώστε να μπει στην τελική της ευθεία η μετακίνησή του στην BVB, με τον ίδιο μάλιστα, κατά την άφιξή του στη Βεστφαλία, να είχε και μια τηλεφωνική επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσης με οπαδούς του «δικεφάλου του βορρά» που βρίσκονταν στο γήπεδο της Τούμπας, εκφράζοντάς τους την αγάπη και την εκτίμησή του για τον σύλλογο.

Aυτή την ώρα όχι μόνο παραμένει η συγκέντρωση οπαδών του «Δικεφάλου του Βορρά» στην Τούμπα έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ, αλλά, οι οπαδοί έχουν αναρτήσει και πανό κατάληψης στον εν λόγω χώρο.

Θυμίζουμε πως από το μεσημέρι οργανωμένοι φίλοι είχαν συγκεντρωθεί στο γήπεδο και ζητούσαν να επικοινωνήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη.

Άλλωστε, δεν είναι μόνο η αποχώρηση του «Ντέλια» από την ομάδα που έχει δημιουργήσει τον έντονο εκνευρισμό του κόσμου του ΠΑΟΚ, αλλά και το timing της μεταγραφής, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή για τον σύλλογο, που σε λίγες ημέρες θα παίξει το ευρωπαϊκό του μέλλον απέναντι στην Μπραν για τα playoffs του Conference League.

sport-fm.gr