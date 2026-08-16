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Back-to-back Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο ο Χρήστου

ΓΗΠΕΔΟ

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Back-to-back Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο ο Χρήστου

Συγκλονιστικός...

Τρομερός Απόστολος Χρήστου, στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης!

Κάνοντας ένα απίστευτο δεύτερο μισό της κούρσας στον τελικό των 100μ. ύπτιο για το ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι, προσπέρασε στα τελευταία μέτρα τον Ιταλό παγκόσμιο ρέκορντμαν, Τόμας Τσεκόν, και τερμάτισε σε χρόνο 52:27, για να κάνει δικό του το χρυσό μετάλλιο!

Έτσι, έγραψε μία ακόμα «χρυσή» σελίδα στην καριέρα του, καταφέρνοντας να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι! Παράλληλα, αυτή είναι η έκτη διαδοχική φορά που ο Χρήστου ανεβαίνει στο ευρωπαϊκό βάθρο στο βασικό του αγώνισμα.

Η κούρσα ξεκίνησε με τον Τσακόν να προηγείται και με τον Χρήστου να κάνει την αντεπίθεσή του στο δεύτερο 50άρι, πανηγυρίζοντας τελικά τη νίκη έχοντας διαφορά μόλις ενός δέκατου του δευτερολέπτου από τον Ιταλό!

Η κατάταξη του τελικού:

1.Απόστολος Χρήστου (Ελλάδα) 52.27

2.Τόμας Τσεκόν (Ιταλία) 52.28

3.Πάβελ Σαμουσένκο (Ρωσία) 52.57

4.Γιοχάν Ντοϊέ-Μπρουάρ (Γαλλία) 52.71

5.Γκεόργκι Ιακόβλεφ (Ρωσία) 52.73

6.Κσάβερι Μάσιουκ (Πολωνία) 52.92

7.Μέουν Τομάκ (Γαλλία) 53.47

8.Τζακ Σκέρι (Μ. Βρετανία) 53.65

sport-fm.gr

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