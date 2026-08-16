Εκτός αποστολής της Λίβερπουλ ο Τζόουνς, φουντώνουν τα σενάρια αποχώρησής του

Φουντώνουν τα σενάρια αποχώρησης του Κέρτις Τζόουνς από τη Λίβερπουλ!

Ο Άγγλος μέσος βρίσκεται εδώ και καιρό στο μεταγραφικό στόχαστρο της Ίντερ, ενώ έχοντας μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους «Reds», δεν αποκλείεται να πωληθεί πριν από την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Έτσι, παρότι η αρχική πρόταση των «νερατζούρι» για την απόκτησή του δεν έγινε αποδεκτή, το γεγονός ότι έμεινε εκτός αποστολής και από τα δύο φιλικά της Λίβερπουλ με την Κόμο, δείχνει ότι το πιθανότερο σενάριο τον θέλει να αποχωρεί από το «Άνφιλντ».

Όπως τονίζει ο Φαμπρίτισο Ρομάνο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Λίβερπουλ και Ίντερ συνεχίζονται, ενώ ο ίδιος ο Τζόουνς έχει εκφράσει την επιθυμία του να μετακομίσει στην ομάδα του Μιλάνου.

sport-fm.gr