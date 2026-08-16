Πήρε το δυνατό φιλικό ο ΑΠΟΕΛ με νίκη επί της Ανόρθωσης

Σ’ ένα ιδιαίτερο, γεμάτο ένταση και πάθος φιλικό, ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε 3-1 της Ανόρθωσης στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος». Οι δύο ομάδες μπήκαν με… όρεξη στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησαν να κάνουν το παιχνίδι τους, στοιχείο το οποίο ικανοποίησε τους δύο προπονητές, που έβγαλαν με τη σειρά τους τα δικά τους συμπεράσματα.

Η ομάδα της πρωτεύουσας παρουσιάστηκε με πιο επιθετικό προσανατολισμό, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο πρώτο μέρος περιόρισε κάθε προοπτική της «Κυρίας» να απειλήσει. Μάλιστα, ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με αυτογκόλ του Καραμανώλη ο οποίος στην προσπάθεια του να διώξει, έστειλε τη μπάλα στην εστία της ομάδας του.

Στο δεύτερο μέρος, η Ανόρθωση παρά το γεγονός πως ανέβηκε, είδε τους γαλαζοκίτρινους να σκοράρουν ένα πανέμορφο γκολ με δυνατό πλασέ του Σάστρε. Στην εν λόγω φάση, η αμυντική λειτουργία των κυανόλευκων δεν ήταν σωστή, αφού ο σκόρερ ήταν εντελώς ανενόχλητος χωρίς μαρκάρισμα για αρκετά μέτρα. Στη συνέχεια, η Ανόρθωση κέρδισε μέτρα, έκλεισε τους χώρους και ο Φουρτάδο μετά από εκτέλεση φάουλ του Κίκο, ευστόχησε και μείωσε. Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Ρόσα με απευθείας εκτέλεση κόρνερ διαμόρφωσε το 3-1.

Έχουν και τζενεράλε

Όσον αφορά στη συνέχεια, αμφότερες κλείνουν τον κύκλο των φιλικών το ερχόμενο Σάββατο, στις 22 Αυγούστου. Η Ανόρθωση θα φιλοξενήσει την Καρμιώτισσα, ενώ ο ΑΠΟΕΛ ως τυπικά φιλοξενούμενος θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό, παιχνίδια τα οποία θα αποτελέσουν πρόβα τζενεράλε. Στο αγωνιστικό, ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει στους παροπλισμένους Πιέρο Σωτηρίου και Ντανιέλ Μαντσίνι. Από την άλλη, ο Ελ Μαέστρο ενδέχεται να έχει στη διάθεση του τους Ντα Κρουζ και Μίντεντορπ που δεν έπαιξαν λόγω μικροτραυματισμού. Εκτός ήταν και ο Αρτυματάς.

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως στην πρεμιέρα η «Κυρία» θα αντιμετωπίσει στη Λεμεσό την ΑΕΛ (30/08), ενώ οι γαλαζοκίτρινοι μια μέρα νωρίτερα θα φιλοξενηθούν από την ΑΕΚ (29/08).

Η εξέλιξη του φιλικού…

90' Τέλος του αγώνα.

90' ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Ρόσα με απευθείας εκτέλεση κόρνερ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 3-1.

80' Σουτ-βολίδα από τον Μαϊόλι, απέκρουσε εντυπωσιακά ο κίπερ της Ανόρθωσης.

73' ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση! Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Φουρτάδο έπιασε την κεφαλιά και μείωσε σε 2-1.

66' Τετ-α-τετ ο Κούτσακος με τον κίπερ της Ανόρθωσης, δεν κατάφερε να τον νικήσει και να σκοράρει.

59' ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ. Ο Σάστρε με μακρινό όμορφο σουτ νίκησε τον Κάρλστρομ για το 0-2.

55' Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σταφυλίδη, απέκρουσε σταθερά ο Κάρλστρομ.

46' Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

45'+1 Τέλος πρώτου μέρους.

45'+1 O Nτάλσιο έπιασε σουτ-βολίδα, όμως ο Φουρτάδο μπήκε στην πορεία και έτσι η μπάλα κατέληξε εκτός.

27' Καλή στιγμή για την Ανόρθωση με τον Ντιόν που κέρδισε τη μονομαχία με τον Σταφυλίδη όμως το πλασέ του κατέληξε στην εξωτερική των διχτύων.

24' ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ. Ο Πεδρόσο έκανε τη σέντρα εντός περιοχής, ο Καραμανώλης στην προσπάθεια του να διώξει, έστειλε τη μπάλα στην εστία της ομάδας του.

23' Εξαιρετικός συνδυασμός από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ, ο Τζούρισιτς έδωσε στον Πεδρόσο που έφυγε τετ-α-τετ όμως τον πρόλαβε υποδειγματικά ο Φουρτάδο.

20' Συμπληρώθηκε το πρώτο 20λεπτο, χωρίς ευκαιρίες στις δύο εστίες. Ισοζυγισμένο το φιλικό, με αρκετά καλό ρυθμό.

1' Σέντρα στο φιλικό.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Τάντι (64' Μιχάλας), Σαντίν (64' Κίκο), Φουρτάδο (86' Μπεργκστρομ), Τόσιτς, Καραμανώλης (46' Xρυσοστόμου), Σεργίου (79' Σόσα), Αμπουάγκι, Ντιόν, Λόπες (79' Κις), Μ.Ηλία (64' Ε.Χαραλάμπους).

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σάστρε (87' Πουρσαϊτίδης), Σταφυλίδης (87' Γκαρσία), Ντέγκενεγκ, Λαΐφης (75' Αγγελόπουλος), Βρόντης (46' Πέρες), Ντάλσιο (87' Ρόσα), Τζούρισιτς (75' Αβρααμίδης), Λημνιός (75' Μαϊόλι), Μαρκίνιος (75' Γεωργίου), Πεδρόσο (46' Κούτσακος).

ΣΚΟΡΕΡ: 73' Φουρτάδο / 24' Καραμανώλης (αυτογκόλ), 59' Σάστρε

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ιωάννης Χριστοδούλου