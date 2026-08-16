«Κλείνει» Φέερμαν για 21.5 εκατ. ευρώ η Ντόρτμουντ

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ συνεχίζει τις κινήσεις στην μεταγραφική αγορά και είναι έτοιμη να αποκτήσει και τον Τζόι Φέερμαν από την Αϊντχόβεν.

Οι κιτρινόμαυροι είναι ιδιαίτερα ενεργοί στο μεταγραφικό παζάρι και έχουν ήδη αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ενώ βρίσκονται στην τελική ευθεία της απόκτησης και του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Οι κινήσεις του πάντως δεν περιορίζονται μόνο στους Έλληνες, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να επιβεβαιώνει ότι η Ντόρτμουντ έχει φτάσει σε συμφωνία με την PSV Αϊντχόβεν για την αγορά του Τζόι Φέερμαν έναντι 21.5 εκατ. ευρώ.

Ο Ολλανδός χαφ θα περάσει αύριο από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ στην συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Γερμανούς.

sdna.gr