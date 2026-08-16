Ενδιαφέρον για Ουζόχο αλλά με... υποσημείωση

Μετά τις μεταγραφές των Σάτκα και Ντουβέρν, η ομάδα προγραμματισμού της Ομόνοιας τρέχει για τις επόμενες κινήσεις. Η εξεύρεση τερματοφύλακα και μεσοεπιθετικού είναι στις προτεραιότητες των Μπεργκ και Ταραπουλούζη, με την πρώτη να επηρεάζει… άμεσα τον Ουζόχο.

Ο Νιγηριανός φαίνεται πως δεν υπολογίζεται από την τεχνική ηγεσία, καθώς στα φιλικά δόθηκε περισσότερος χρόνος στον Μιχαήλ. Ο Φαμπιάνο παραμένει κάτω από τα δοκάρια στις επίσημες υποχρεώσεις, έτσι ο Ουζόχο… έμεινε στον «πάγο». Όπως προκύπτει τις τελευταίες ώρες, το όνομα του βρίσκεται στο μπλοκάκι κάποιων ομάδων του νησιού, όμως βασική προϋπόθεση για να παραχωρηθεί -ως δανεικός- είναι η μεταγραφή τερματοφύλακα.

Μέχρι τότε, ο Ουζόχο θα παραμένει κάτοικος Γερίου, όμως όταν η Ομόνοια εντοπίσει τον εκλεκτό της, τότε το μέλλον του Νιγηριανού μόνο δεδομένο δεν είναι στην ομάδα της πρωτεύουσας.