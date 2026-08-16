Το... παλεύει για άρση του εμπάργκο η Ανόρθωση

Η Ανόρθωση προσπαθεί να περάσει στην επόμενη μέρα, μακριά από τις παλιές αμαρτίες, τις οποίες είναι σε διαδικασία επίλυσης τους, ώστε ο οικονομικός βραχνάς να… εξαφανιστεί.

Η διοίκηση Χρήστου Μαραγκού κάνει υπερπροσπάθεια τον τελευταίο καιρό για αναβάθμιση και αναγέννηση της «Κυρίας», με την πρώτη προσπάθεια να επικεντρώνεται στην εισροή χρημάτων. Προσπάθεια η οποία αποφέρει καρπούς γι’ αυτό και στην Ανόρθωση εκφράζεται αισιοδοξία πως οι επόμενοι μήνες θα είναι πιο… εύκολοι.

Απ’ εκεί και πέρα, όπως λέχθηκε από τους συναδέλφους της Cablenet πριν το φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες για προσπάθεια άρσης του εμπάργκο, το οποίο υφίσταται τόσο για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, όσο και για την χειμερινή του 2027.

Πρόκειται για πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες και επιβεβαιώνεται. Στόχος της διοίκησης είναι να το παλέψει ώστε τον Ιανουάριο του 2027 να επιστρέψει η… κανονικότητα για την ομάδα προγραμματισμού. Για την ώρα, δεν προκύπτει εξέλιξη.