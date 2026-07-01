Φέρνει στην Κύπρο τον Τζόρντι Κιντιγιά η Νέα Σαλαμίνα

Την άφιξη του Τζόρντι Κιντιγιά επιβεβαίωσε η Νέα Σαλαμίνα. Η ομάδα της Αμμοχώστου τα βρήκε σε όλα με τον 32χρονο μέσο, ο οποίος κατά τη λήξασα περίοδο αγωνιζόταν στη Σεν Γκάλεν. Άρχισε τα ποδοσφαιρικά του βήματα από τις μικρές ομάδες της Μπαρτσελόνα ενώ διαθέτει εμπειρίες από προηγμένα πρωταθλήματα.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Γιώργος Μιχαήλ, παραχώρησε δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM 95/0) και μεταξύ άλλων, ανέφερε για την περίπτωση του Ισπανού: «Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Θα έρθει ως δανεικός. Είναι αμυντικός μέσος με πολύ καλές παραστάσεις. Επίσης, έχουμε και τις υπογραφές με κεντρικό αμυντικό. Ωστόσο, αναμένουμε μια λεπτομέρεια με την υφιστάμενη του ομάδα, ώστε να τον ανακοινώσουμε. Θα γίνουν κι άλλες προσθήκες στην ομάδα».