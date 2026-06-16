Kάλυψε την εστία φέρνοντας στην Κύπρο τον Κόβατς

Με το Ντάνιελ Κόβατς ενισχύει τη θέση κάτω από τα δοκάρι η Νέα Σαλαμίνα. Ο 32χρονος υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον 32χρονο Ούγγρο τερματοφύλακα Dániel Kovács.

Ο Dániel Kovács αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Nyíregyháza Spartacus της Ουγγαρίας. Στο παρελθόν αγωνίστηκε στην ελληνική Super League με τη φανέλα του Βόλου ΝΠΣ, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει επίσης αγωνιστεί στη Φέχερβαρ.

Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα (1) έτος.

Καλωσορίζουμε τον Dániel στην οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα.