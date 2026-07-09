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Τα νεότερα για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΛ και η περίπτωση Μασέκο

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα νεότερα για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΛ και η περίπτωση Μασέκο

Οι γαλαζοκίτρινοι τρέχουν για να ολοκληρώσουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό

Σε τροχιά προετοιμασίας μπαίνει από σήμερα η ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λεμεσού άρχισε με τα εργομετρικά και την ερχόμενη Δευτέρα (13/07) δόθηκε το πρώτο ραντεβού για τη νέα αγωνιστική περίοδο, μεταξύ παικτών και τεχνικού επιτελείου! Οι γαλαζοκίτρινοι τρέχουν για να ολοκληρώσουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό, ώστε το ρόστερ να είναι όσο το δυνατό πιο συμπληρωμένο, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας που αρχίζει προς τα τέλη του μήνα.

Όλο το βάρος της ομάδας προγραμματισμού έχει πέσει στην αμυντική γραμμή, όπου αναμένεται πως θα ενισχυθεί με τρεις κεντρικούς αμυντικούς (υπενθυμίζουμε πως αποκτήθηκε μόνο ο Ντιόγκο Γκόμες για αυτή τη θέση). Βέβαια, με την έναρξη της προετοιμασίας ο Μαρτίνς θα εντοπίσει ενδεχόμενα κενά κι έτσι δεν αποκλείονται επιπλέον προσθήκες σε όλες τις γραμμές.

Απ’ εκεί και πέρα, το κεφάλαιο Μασέκο δεν έχει κλείσει οριστικά. Η παρουσία του στο Μουντιά… ανέβασε τις μετοχές του και οποιαδήποτε κουβέντα περί αγοράς του από την ΑΕΛ, δεν υφίσταται. Ουσιαστικά, η ομάδα της Λεμεσού προκρίνει ένα νέο δανεισμού, αν αυτό είναι εφικτό. Είναι δεδομένα μια δύσκολη περίπτωση όμως θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια.

Σε μια άλλη εξέλιξη, παρά τα όσα ακούγονται για τον Κονσεϊσάο, στην ΑΕΛ σημειώνουν πως δεν υπάρχει πρόταση κι έτσι υπολογίζεται κανονικά ενόψει της νέας σεζόν.

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