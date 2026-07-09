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Ανακοίνωσε Μάλτε Κρους ο μπασκετικός Διγενής Μόρφου

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωσε Μάλτε Κρους ο μπασκετικός Διγενής Μόρφου

Ο 17χρονος γκαρντ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρότζεκτ του συλλόγου.

Ο Μάλτε Κρους συνεχίζει στον Διγενή Μόρφου!

Αναλυτικά:

Ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Μάλτε Κρους, ο οποίος θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας μας και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο 17χρονος γκαρντ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρότζεκτ του συλλόγου μας και έναν αθλητή με τεράστια προοπτική εξέλιξης. Με καθημερινή δουλειά, αφοσίωση και συνέπεια, ο Μάλτε συνεχίζει να κάνει σταθερά βήματα προόδου και ετοιμάζεται να έχει ακόμη πιο ενεργό ρόλο στην ανδρική ομάδα που δημιουργείται ενόψει της νέας σεζόν.

Η αγωνιστική του εξέλιξη επιβεβαιώθηκε και πρόσφατα στο τουρνουά της EYBL στη Βουδαπέστη, όπου αγωνίστηκε με την Team Hoopstarz από την Ελβετία. Εκεί πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις, ξεχωρίζοντας στην κατηγορία Κ18 με 41 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ στον πρώτο αγώνα, ενώ στη συνέχεια σημείωσε ακόμη 28 πόντους απέναντι στη Nottingham Athletic με 4/5 τρίποντα.

Οι εμφανίσεις του τού χάρισαν για ακόμη μία φορά τον τίτλο του MVP της ομάδας του, διάκριση που κατακτά για τρίτη συνεχόμενη συμμετοχή σε τουρνουά της EYBL, μετά τη Μπολόνια και τη Σόφια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική του πορεία.

Στον Διγενή Ακρίτα Μόρφου πιστεύουμε έμπρακτα στους νεαρούς αθλητές και συνεχίζουμε να τους δίνουμε τις ευκαιρίες που αξίζουν. Ο Μάλτε αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας μας και είμαστε βέβαιοι ότι, μέσα από τη σκληρή δουλειά και το πάθος του για το άθλημα, θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην ομάδα μας.

Μάλτε, σου ευχόμαστε μια γεμάτη υγεία και επιτυχίες αγωνιστική χρονιά.

Συνεχίζουμε μαζί, με ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες!

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