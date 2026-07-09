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Έτοιμος για την υπέρβαση με Στάνιτς ο Ολυμπιακός!

ΓΗΠΕΔΟ

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Έτοιμος για την υπέρβαση με Στάνιτς ο Ολυμπιακός!

Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά θα φορέσει τα ερυθρόλευκα

Την οικονομική υπέρβαση που τον φέρνει πλέον σε τροχιά ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Πέταρ Στάνιτς, έχει κάνει ο Ολυμπιακός!

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις τελευταίες πληροφορίες, οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται μια ανάσα από την σπουδαία μεταγραφή του Σέρβου μεσοεπιθετικού από την Λουντογκόρετς, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο από τη Βουλγαρία βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο.

Οι ερυθρόλευκοι βρέθηκαν ξανά προ ημερών πολύ κοντά στο εν λόγω deal αλλά η στάση της ομάδας του πρώτου σκόρερ του περασμένου Europa League άλλαξαν, εκείνη τη στιγμή, τα δεδομένα.

Ωστόσο η ρελάνς των Πειραιωτών και ο χειρισμός από την πλευρά των ανθρώπων της ομάδας, φέρνουν τον Στάνιτς προ των πυλών του Ολυμπιακού.

Πρόκειται για μια κίνηση που εφόσον ολοκληρωθεί θα προσθέσει στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν στο ρόστερ, δίνοντας έξτρα ποιότητα, γκολ και δημιουργία με έναν παίκτη που παίζει κυρίως πίσω από τον φορ αλλά και έξω αριστερά!

Ο Ολυμπιακός δείχνει να βγαίνει νικητής σε μια περίπτωση που είχε κυκλώσεις αρκετές εβδομάδες, αλλά αντιμετώπιζε διάφορες δύσκολες και εμπόδια που προέκυπταν. Είτε από την πλευρά της Λουντογκόρετς, είτε με τη σφήνα διαφόρων ομάδων!

Παρόλα αυτά, όλα δείχνουν πως οι ερυθρόλευκοι καταφέρνουν να βγάλουν εις πέρας αυτή τη δοκιμασία, νικώντας κάθε αντίπαλο που προέκυψε και θα προχωρήσουν σε μια από τις ακριβότερες μεταγραφές τους, το συνολικό κόστος της οποία μπορεί να υπερβεί τα 9 εκατομμύρια και να φτάσει τα 10!

 

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