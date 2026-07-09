Στα πράσινα και επίσημα ο Νεγκό - Η διάρκεια της συμφωνίας του με την Ομόνοια

Την τρίτη της καλοκαιρινή μεταγραφή ανακοίνωσε η Ομόνοια!

Ο Νεγκό είναι ο εκλεκτός δεξιός ακραίος αμυντικός της τεχνικής ηγεσίας, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Πολωνία με την υπόλοιπη αποστολή. Ο 35χρονος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων.

Αναλυτικά: Ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι ο διεθνής ακραίος αμυντικός, Loïc Négo!

Το συμβόλαιο συνεργασίας είναι διάρκειας δύο χρόνων.

Ο Loïc Négo είναι 35 χρόνων, γεννήθηκε στη Γαλλία και αργότερα εξασφάλισε Ουγγρικό διαβατήριο.

Αγωνιζόταν τα τελευταία τρία χρόνια στην πρώτη κατηγορία Γαλλίας με τα χρώματα της Le Havre AC, έχοντας 94 συμμετοχές και έξι ασίστ. Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το πέρασε στην Ουγγρική, Fehervar, με την οποία κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελλα και συμμετείχε στους ομίλους του UEFA Europa League, καταγράφοντας 312 συμμετοχές, 39 γκολ και 49 ασίστ. Επίσης, στη Γαλλία αγωνίστηκε και για την FC Nantes, ενώ έπαιξε τόσο στο Βέλγιο στην Standard Liege όσο και στην Αγγλία με την Charlton.

Είναι στέλεχος της εθνικής Ουγγαρίας έχοντας 48 συμμετοχές και δύο γκολ. Έπαιξε, επίσης, στις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας κατακτώντας το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2010.

Καλωσορίζουμε τον Loïc Négo στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!