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Οι πρώτες ενδείξεις για την απουσία του Κυριακίδη, η ενίσχυση και ο Λουκάσεν

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι πρώτες ενδείξεις για την απουσία του Κυριακίδη, η ενίσχυση και ο Λουκάσεν

Τα νεότερα που προκύπτουν από το στρατόπεδο των γαλάζιων

Οριστικοποιήθηκε το διάστημα απουσίας του Χαράλαμπου Κυριακίδη, ο οποίος στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στην έναρξη προετοιμασίας. Ο Κύπριος τερματοφύλακας υπέστη μυϊκό τραυματισμό που θα τον κρατήσει -σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις- εκτός δράσης για 2-3 μήνες.

Είναι δεδομένο λοιπόν πως θα χάσει τα προκριματικά στην Ευρώπη, όπως επίσης και μέρος του πρώτου γύρου του νέου πρωταθλήματος. Δεδομένου των συνθηκών, η Πάφος βγαίνει εκ νέου στο… σεργιάνι για απόκτηση ενός τερματοφύλακα. Μάλιστα, χθες (08/07) προφυλάχθηκε ο Γκόρτερ λόγω ενοχλήσεων κι έτσι η ενίσχυση είναι επιτακτική ανάγκη. Απ’ εκεί και πέρα, ο Άντερσον ανεβάζει ρυθμούς καθημερινά (υποβλήθηκε σε επέμβαση μετά τον τελικό του κυπέλλου).

Τέλος, η Πάφος αναμένει την απάντηση του Λουκάσεν. Ο 31χρονος αμυντικός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Γκάνα στο Μουντιάλ κι έτσι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την απόφαση του να παραμείνει ή όχι στα γαλάζια. Η παφιακή ομάδα, βρίσκεται σε… αναμονή.

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