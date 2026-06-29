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(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Ο Μάε κουνάει μαντήλι και το Μουντιάλ σε δεύτερη μοίρα

ΓΗΠΕΔΟ

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(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Ο Μάε κουνάει μαντήλι και το Μουντιάλ σε δεύτερη μοίρα

Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης, στο After Derby του «ΓΗΠΕΔΟΥ»

Στο νέο επεισόδιο σχολιάζουμε τον μεγάλο αντίκτυπο της αποχώρησης του Ράιαν Μαέ από την Ομόνοια. 

Μπορούσε η Ομόνοια να τον κρατήσει; 

Βρίσκει εύκολα τα 27 γκολ που πέτυχε; 

Θα κινηθεί με γνώριμο φορ για να τον αντικαταστήσει; 

Επίσης, παραθέτουμε τα νέα δεδομένα στο εν εξελίξει Μουντιάλ...

Το μονοπάτι της Αργεντινής που μπορεί να την πάει μέχρι και τον τελικό.

Την Γαλλία, τον Ουσμάν Ντεμπελέ και τις Αφρικανικές χώρες. 

Δείτε το βίντεο πιο κάτω:

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