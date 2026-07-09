Έκλεισε οριστικά το θέμα με τα ban της UEFA στον Άρη

Ο Άρης άφησε πίσω του ένα σημαντικό διοικητικό ζήτημα και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή του στη μεταγραφική ενίσχυση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το πρόβλημα με τα ban της UEFA αποτελεί πλέον παρελθόν, καθώς αφαιρέθηκε και το δεύτερο ban που βάραινε την ΠΑΕ. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Γιαννιώτα, ενώ τακτοποιήθηκε και η οικονομική εκκρεμότητα που αφορούσε τη μεταγραφή του Ματάρ Τιάμ. Με αυτά τα ζητήματα να έχουν πλέον διευθετηθεί, στον Άρη επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ενίσχυση του ρόστερ.

Η μεταγραφική περίοδος, ωστόσο, αναμένεται να έχει διάρκεια. Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης παικτών για αρκετές θέσεις, καθώς ο Μιχάλης Γρηγορίου περιμένει σημαντική ενίσχυση ώστε η ομάδα να αποκτήσει την εικόνα που επιθυμεί πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Οι ανάγκες παραμένουν πολλές, με τον Άρη να αναζητά δύο κεντρικούς αμυντικούς, δύο ακραίους μπακ, έναν δεξιό μπακ, τερματοφύλακα, εξτρέμ και επιθετικό. Η πρόθεση είναι οι κινήσεις να γίνουν με προσοχή, ώστε να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές που θα μπορούν να προσφέρουν άμεσα.

Στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο υπάρχει η αισιοδοξία ότι μετά την οριστική διευθέτηση των διοικητικών εκκρεμοτήτων θα επιταχυνθούν και οι μεταγραφικές κινήσεις.